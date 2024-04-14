周線連8紅！台股長多不變、類股輪動 　法人看好重電、AI主題撐腰

5月報稅前必看！家有18歲成年子女　3情況仍可列報扶養親屬節稅

▲今（113）年5月申報綜所稅時，請注意民法已將成年年齡由20歲下修為18歲的規定，避免申報錯誤。（圖／攝影記者葉政勳攝）
▲今（113）年5月申報綜所稅時，請注意民法已將成年年齡由20歲下修為18歲的規定，避免申報錯誤。（圖／攝影記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

5月報稅季即將到來，由於民法已將成年年齡由20歲下修為18歲，今年家有子女應選擇自行申報還是列報受扶養親屬較有利？財政部國稅局提醒，民眾可先後依「年齡」及「是否符合在校就學、身心障礙或無謀生能力」2步驟判斷，就不會報錯，而且即便子女滿18歲，只要符合3大條件，可由納稅義務人列報為受扶養親屬減除免稅額。

我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部高雄國稅局說明，依所得稅法第15條第1項及第17條第1項第1款第2目及第3目規定，納稅義務人的子女、納稅義務人及其配偶的同胞兄弟姊妹，如未成年或已成年因在校就學、身心障礙或無謀生能力受納稅義務人扶養者，可由納稅義務人列報為受扶養親屬減除免稅額；年度中成年者，可自行選擇單獨所得稅申報或由納稅義務人列報扶養合併申報。

也因此，家有子女5月報稅應選擇自行申報或由納稅義務人列報受扶養親屬較有利？國稅局建議，民眾可先後依「年齡」及「是否符合在校就學、身心障礙或無謀生能力」2步驟判斷。

▲有子女綜所稅應選自行申報或列報受扶養親屬較有利？國稅局表示，民眾可先後依「年齡」及「是否符合在校就學、身心障礙或無謀生能力」2步驟判斷。（圖／財政部提供）
▲有子女綜所稅應選自行申報或列報受扶養親屬較有利？國稅局表示，民眾可先後依「年齡」及「是否符合在校就學、身心障礙或無謀生能力」2步驟判斷。（圖／財政部提供）
國稅局表示，若是未成年，即未滿18歲，民國95年以後出生，免判斷，由納稅義務人列報扶養；若已成年滿18歲，即民國94年出生，免判斷，可選擇自行申報或由納稅義務人列報扶養；19歲以上，即民國93年以前出生，可選擇自行申報或由納稅義務人列報扶養；19歲以上不符合自行申報。

不過，國稅局也提醒，民眾常把待業中、無薪假或補習中誤解成「無謀生能力」，根據財政部規定，所稱「無謀生能力」，應符合3大條件之一，包括一、因身體障礙、精神障礙、智能障礙、重大疾病就醫療養或須長期治療等，經取具醫院證明，且不能自謀生活或無能力從事工作者。二、符合衛生福利部依所得稅法第17條第1項第2款第3目之7規定公告須長期照顧之身心失能者，且不能自謀生活或無能力從事工作者。三、受監護宣告，尚未撤銷者。

5月報稅前必看　今年綜所稅4大變動一次掌握

5月報稅搶先看！首度申報個人CFC怎麼做　5大注意事項一次搞清

5月又要準備報稅！112年個人所得稅申報重點、新規定一次掌握

周線連8紅！台股長多不變、類股輪動 　法人看好重電、AI主題撐腰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞