5月報稅前必看！家有18歲成年子女 3情況仍可列報扶養親屬節稅
5月報稅季即將到來，由於民法已將成年年齡由20歲下修為18歲，今年家有子女應選擇自行申報還是列報受扶養親屬較有利？財政部國稅局提醒，民眾可先後依「年齡」及「是否符合在校就學、身心障礙或無謀生能力」2步驟判斷，就不會報錯，而且即便子女滿18歲，只要符合3大條件，可由納稅義務人列報為受扶養親屬減除免稅額。
記者顏真真／台北報導
財政部高雄國稅局說明，依所得稅法第15條第1項及第17條第1項第1款第2目及第3目規定，納稅義務人的子女、納稅義務人及其配偶的同胞兄弟姊妹，如未成年或已成年因在校就學、身心障礙或無謀生能力受納稅義務人扶養者，可由納稅義務人列報為受扶養親屬減除免稅額；年度中成年者，可自行選擇單獨所得稅申報或由納稅義務人列報扶養合併申報。
也因此，家有子女5月報稅應選擇自行申報或由納稅義務人列報受扶養親屬較有利？國稅局建議，民眾可先後依「年齡」及「是否符合在校就學、身心障礙或無謀生能力」2步驟判斷。
國稅局表示，若是未成年，即未滿18歲，民國95年以後出生，免判斷，由納稅義務人列報扶養；若已成年滿18歲，即民國94年出生，免判斷，可選擇自行申報或由納稅義務人列報扶養；19歲以上，即民國93年以前出生，可選擇自行申報或由納稅義務人列報扶養；19歲以上不符合自行申報。
不過，國稅局也提醒，民眾常把待業中、無薪假或補習中誤解成「無謀生能力」，根據財政部規定，所稱「無謀生能力」，應符合3大條件之一，包括一、因身體障礙、精神障礙、智能障礙、重大疾病就醫療養或須長期治療等，經取具醫院證明，且不能自謀生活或無能力從事工作者。二、符合衛生福利部依所得稅法第17條第1項第2款第3目之7規定公告須長期照顧之身心失能者，且不能自謀生活或無能力從事工作者。三、受監護宣告，尚未撤銷者。