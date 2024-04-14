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蘋果Touch ID到盡頭！iPhone SE4傳「臉部辨識」　祖傳功能成歷史

▲2022年推出的iPhone SE3 還保有Touch ID，但傳聞這項祖傳功能到了iPhone SE4將會取消，改為Face ID。（圖／記者周淑萍攝）
▲2022年推出的iPhone SE3 還保有Touch ID，但傳聞這項祖傳功能到了iPhone SE4將會取消，改為Face ID。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iPhone最平價的產品線iPhone SE系列，在2022年推出iPhone SE3，距今已經超過2年，但可能還要再等，傳聞會在明年有望推出iPhone SE4。雖然還有很長一段間，但國內外的爆料源源不絕，近日又有更完整的產品資訊，像是Touch ID可能真的走到盡頭，iPhone SE 4會取消iPhone祖傳的Touch ID改為Face ID，等同於Touch ID真的走入歷史，外型整體設計會偏向iPhone 14。

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蘋果在2016年發表首款iPhone SE，隨後2020年、2022年都還有後續機推出，產品定價評價，配置舊款的處理器和設計，滿足想擁有高性價比的用戶，下一代何時推出？傳聞還需要再多一年，預計2025年會亮相，但目前傳聞不少，網路上還有渲染圖陸續傳出，《NOWnews》整理相關爆料功能，一次看完新功能有哪些。

▲iPhone SE3。(圖/記者周淑萍攝)
▲iPhone SE系列維持單手適手性佳的特性，吸引喜愛小手機用戶。(圖/記者周淑萍攝)
螢幕延續小尺寸的瀏海螢幕，會首款支援 Face ID 的SE 系列，同時也就宣告Touch ID的時代完全結束，配置6.1吋OLED 60Hz螢幕，機身尺寸為 148.5 x 71.2 x 7.8 mm，重量為166克，承襲單手操作的便利性。

相機的部分，維持單鏡頭，有望升級到4800萬畫素，同時也會跟上歐盟規定，使用USB C連接埠，配置動作按鈕，沿用 iPhone 14 的3279mAh電池，對比上一代僅2018mAh的電量，續航表現有望大幅提升，應該會是歷代最持久的 iPhone SE。但還有將近一年的時間才有機會看到新機，不如先來期待iPhone 16。

▲iPhone SE3。(圖/記者周淑萍攝)
▲傳聞指出，iPhone SE4應該還是會維持單顆鏡頭，但可能會提升到4800萬畫素。(圖/記者周淑萍攝)

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