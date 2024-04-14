水原一平豪賭1萬9千次！就是沒賭棒球 美媒揭原因：組頭怕輸錢
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊大谷翔平的前翻譯水原一平，在（13）日首次公開露面投案，於洛杉磯的聯邦地方法院戴著腳鐐出庭受審。然而，水原一平在3年間投注次數高達1萬9千次，卻沒有一場棒球比賽，引起美媒《Yahoo Sports》的注意，並點出背後的原因。
記者路皓惟/綜合報導
《Yahoo Sports》以「水原一平正式被起訴，大谷翔平和大聯盟的未來會怎樣？」為標題撰文，據美國國稅局的報告指出，水原一平在2021年12月至2024年1月期間進行了1萬9千次投注，但報告中並未顯示有關棒球比賽的投注。
面對如此巨額的虧損，陷入絕望的水原一平，是如何克制自己不參與棒球賭博的呢？《Yahoo Sports》對此感到非常震驚，「水原一平怎麼可以保持紀律，守住內心這條界線？」
其實從組頭的角度來看，答案就很明顯。該篇報導中提到，「由於組頭知道水原一平從事翻譯工作，不僅跟大谷翔平熟識，還能夠輕易與球團內部建立親密的關係，有機會知道關於各隊的內部消息，如果組頭讓水原投注棒球比賽等於提升風險，因為水原贏錢，組頭就輸錢。」
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