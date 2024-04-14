籃籃「迷因T」誕生！募款為花蓮地震賑災 直呼：這一切有夠荒謬
樂天桃猿啦啦隊女神「籃籃」，是樂天女孩的總隊長，憑藉甜美的笑容、精緻的臉蛋、開朗的性格以及堅強的舞蹈實力，在球場上圈粉無數，在IG上就有超過45萬名粉絲追蹤。日前籃籃在臺北大巨蛋被拍下一張「興奮到模糊」的應援畫面，被發現竟與樂天桃猿前身「Lamigo桃猿」的「暴力猿」相似，一時間引起許多人討論。籃籃也趁此機會特地推出籃籃專屬「暴力猿」T恤，來為花蓮地震與流浪動物之家募資，對於這件迷因「暴力猿」T恤的誕生，籃籃直呼：「這一切有夠荒謬」。
記者張一笙／綜合報導
籃籃在本月7日時前往臺北大巨蛋幫自家球隊加油，雖然那天籃籃沒有班，她還是在球場下努力幫球隊加油、應援、歡呼，雖然當天球隊在第2局就被打了8分，但在樂天桃猿全體球員的努力下，最終以11:8反超比數逆轉擊敗中信兄弟。籃籃興奮地在現場蹦蹦跳跳畫面被粉絲給捕捉，還被粉絲拍下來P上暴力猿Logo，讓不少粉絲直呼：「有夠像！」
為了協助花蓮賑災，籃籃特地推出自己那張「興奮到模糊」的暴力猿T恤，並在IG寫下：「暴力猿來『猿』大家的夢了！迷因踢誕生！」並表示這一切有夠荒謬，但籃籃也承諾：「暴力猿踢收益，將作為花蓮賑災及流浪動物之家所做用途。」愛心舉動讓不少粉絲紛紛掏錢買單。
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