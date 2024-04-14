Nikola Jokic寫NBA超神紀錄！單季助攻703次 超越上古神獸張伯倫
Nikola Jokic寫NBA超神紀錄！丹佛金塊隊在昨（13）日意外敗給西區第14種子聖安東尼奧馬刺，戰績和明尼蘇達灰狼、奧克拉荷馬雷霆並列，讓西區龍頭更加難以預測。然而，Nikola Jokic在本場拿下22分、7籃板，並傳出12次助攻，也讓他的單季助攻數來到703次，超越上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain），成為NBA單季傳出最多助攻的中鋒。
記者林之越/綜合報導
在和馬刺隊比賽前，Nikola Jokic本季傳出691次助攻，距離Wilt Chamberlain傳出的702次助攻紀錄還有11次之差，預計有很高機率在剩餘的2場例行賽中超越，並寫下新紀錄。沒想到，Nikola Jokic單場就傳出12次助攻，一舉超越Wilt Chamberlain，有望在明（15）日面對灰熊的比賽持續將紀錄推高。
值得一提的是，在改寫單季最多助攻數後，歷史前5的中鋒紀錄中，Nikola Jokic、Wilt Chamberlain兩人就各別佔據了2席位置。
攤開歷史紀錄，Nikola Jokic本賽季傳出的703次助攻暫居第1，去年的678次助攻也成為史上第3多，Wilt Chamberlain的702次、630次則分別佔據第2以及第5位，沙加緬度國王的中鋒Domantas Sabonis本季也傳出664次助攻，排在榜單上的第4位。
Nikola Jokic本季共出賽78場，場均攻下26.5分、12.3籃板，重要的是每場能傳出9次助攻，高居聯盟第3位，在中鋒的位置能獲得此一數據也相當不容易。
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