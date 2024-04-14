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上班族必學！LINE桌機版4大神招　隱身術偷私聊、截圖秒隱藏視窗

▲LINE電腦版有不少隱藏版的實用功能，可以大幅提高工作效率。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE電腦版有不少隱藏版的實用功能，可以大幅提高工作效率。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

根據DataReportal 《Digital 2023: Taiwan》調查，通訊軟體LINE在台灣的使用率高達90.7%，除了行動裝置之外，電腦的桌機版使用率也成為全球第一，長年穩坐社交類排行版第一名，其中桌機版的活躍用戶更是高居全球之冠。《NOWnews》整理4項可以提升工作效率的LINE桌機版實用技巧報你知，像是截圖可以隱藏其他視窗，還有「隱身術」的私聊法。

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🟡截取畫面時隱藏視窗

截圖功能有項隱藏小工具，點開聊天室下方截圖圖案旁邊的下拉符號，展開後會出現「截取畫面時隱藏視窗」，點選後，當想要截圖時，會自動把聊天室縮小，讓用戶可以完整截取桌面畫面，不需要另外移動、縮小或是再另開桌面來截圖，且截圖後就直接秒傳聊天室，相當方便。

▲LINE桌機版內建的截圖功能有項隱藏小工具，點開聊天室時下方的截圖圖案旁的下拉符號，展開後會出現「截取畫面時隱藏視窗」點選後，當想要截圖時，會自動把聊天室縮小，讓用戶可以完整截取畫面。（圖／螢幕截圖）
▲LINE桌機版內建的截圖功能有項隱藏小工具，點開聊天室時下方的截圖圖案旁的下拉符號，展開後會出現「截取畫面時隱藏視窗」點選後，當想要截圖時，會自動把聊天室縮小，讓用戶可以完整截取畫面。（圖／螢幕截圖）
🟡透明化聊天室

上班時間用LINE聊天，即便你是認真在討論公事，但看在老闆眼裡總會有你在「摸魚」的感覺，針對想要私聊的對象，把該聊天室從聊天列表單獨拉出來，在右上角橫軸向左拉，就可以把聊天室變透明，讓你看起來隨時都超認真上班。

▲LINE桌機版透明聊天室。（圖／翻攝官網）
▲LINE桌機版針對想要私聊的對象，把該聊天室從聊天列表單獨拉出來，在右上角橫軸向左拉(紅框處)，就可以把聊天室變透明。（圖／翻攝官網）
🟡聊天室分類

電腦版的「聊天室分類」功能不但可以建立新分類，還可拖曳改變排序，對於手擁有多重身份的人來說相當方便 。開啟分類功能後系統將提供全部、好友、群組、官方帳號、社群共5種預設分類，同時戶還可以另外創建5個分類，最多可以建立10個分類，且每一個分類最多可以加入100個聊天室。

📍路徑：設定>聊天> 聊天室分類

📍新增：聊天室分類右側的編輯圖示>點擊「+」圖示>輸入分類名稱，選擇希望加入的聊天室並點擊「新增」即可完成。

▲聊天室分類啟用後，可以看到在聊天室列表上方，會有一行分類。（圖／翻攝自LINE官方部落格）
▲聊天室分類啟用後，可以看到在聊天室列表上方，會有一行分類。（圖／翻攝自LINE官方部落格）
🟡關鍵字提醒

有時為了專注在工作上，可能會關閉LINE的所有通知，但又擔心會遺漏重要的訊息，間會建議設定好「關鍵字提醒」，設定完成後，即便關閉所有通知，但只要聊天室內有出現你設定的關鍵字，就會出現提醒，讓你可以立即檢視你最關心的訊息。

📍路徑：設定>聊天> 關鍵字提醒

▲點入「聊天」後可以看到「關鍵字提醒」。（圖／ NOWnews ）
▲點入「聊天」後可以看到「關鍵字提醒」。（圖／ NOWnews ）

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