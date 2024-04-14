上班族必學！LINE桌機版4大神招　隱身術偷私聊、截圖秒隱藏視窗

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截圖功能有項隱藏小工具，點開聊天室下方截圖圖案旁邊的下拉符號，展開後會出現「截取畫面時隱藏視窗」，點選後，當想要截圖時，會自動把聊天室縮小，讓用戶可以完整截取桌面畫面，不需要另外移動、縮小或是再另開桌面來截圖，且截圖後就直接秒傳聊天室，相當方便。
🟡透明化聊天室
上班時間用LINE聊天，即便你是認真在討論公事，但看在老闆眼裡總會有你在「摸魚」的感覺，針對想要私聊的對象，把該聊天室從聊天列表單獨拉出來，在右上角橫軸向左拉，就可以把聊天室變透明，讓你看起來隨時都超認真上班。
🟡聊天室分類
電腦版的「聊天室分類」功能不但可以建立新分類，還可拖曳改變排序，對於手擁有多重身份的人來說相當方便 。開啟分類功能後系統將提供全部、好友、群組、官方帳號、社群共5種預設分類，同時戶還可以另外創建5個分類，最多可以建立10個分類，且每一個分類最多可以加入100個聊天室。
📍路徑：設定>聊天> 聊天室分類
📍新增：聊天室分類右側的編輯圖示>點擊「+」圖示>輸入分類名稱，選擇希望加入的聊天室並點擊「新增」即可完成。
🟡關鍵字提醒
有時為了專注在工作上，可能會關閉LINE的所有通知，但又擔心會遺漏重要的訊息，間會建議設定好「關鍵字提醒」，設定完成後，即便關閉所有通知，但只要聊天室內有出現你設定的關鍵字，就會出現提醒，讓你可以立即檢視你最關心的訊息。
📍路徑：設定>聊天> 關鍵字提醒