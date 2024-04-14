捲大姑洗錢案！徐巧芯擁傅崐萁大淚崩　喊：有涉入詐騙我就辭職

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溫朗東強調，「如果說妳們夫妻真的與案情無關，為何不老實把時間點交代清楚？這起詐欺案背後，有沒有妳的台北市議員、立委以及妳老公的台中市政府職權介入？妳的選舉經費，跟這場詐欺案有甚麼關係？」
對此，徐巧芯今日再次強調，自己對詐騙深惡痛絕，希望檢調勿枉勿縱，從嚴辦理，並向社會大眾表達歉意，自己先生的姊姊婚後認識了一位杜先生，杜男不但不學無術，甚至跑去自己的朋友工作場合去嗆聲跟叫囂；杜男也以投資公司的名義向徐巧芯婆婆跟借了兩千萬。
徐巧芯表示，說是投資卻沒有還錢，後續去追討似乎已經把兩千萬轉帳到另外不知名的公司，家人會對此進行告訴追討這筆錢，至於為何會說自己也是受害者，徐指出，因為那個錢是跟銀行借的有些利息，這部分自己有幫忙，當下徐非常憤怒，告訴杜男說自己是不可能跟他有商務上合作往來的，請他不要對外面濫用他人名義招搖撞騙。
豈料，杜姓男子態度相當囂張相當差，「甚至用開槍威脅我」，徐巧芯說，這種詐騙真的不只是騙別人的錢，還騙走人家老了以後這麼多年的存款，真的是讓人非常痛心。徐巧芯也說，「大家要知道那不是我的姑姑，是我老公的姊姊，關係已經很遠，希望檢調從嚴調查，如果我有利用議員還是立委職權去涉入詐騙，我願意辭職負責，如果我老公有涉入我也願意離婚！但不是我的事情，為何還要把我扯進來？」
徐巧芯指出，選舉的時候辦活動，共同的朋友一位鹿小姐，與我的小姑共同合夥公關公司，跟詐騙集團毫無關係，自己也只是花了五萬塊請他們幫發化妝師，後續那家公司還受到杜姓男子的恐嚇，自己都是建議報警，捫心自問，「我還有什麼事情該做但沒做？真的沒有了！希望檢調從嚴辦理」。
徐巧芯受訪結束後，走出門口一看到傅崐萁直接大淚崩，傅崐萁也暖心送上擁抱，要她先去趕車，徐巧芯抹了抹眼淚，並再次強調，「詐騙集團造成很多人痛苦跟家庭的破碎，像我現在就很痛苦，怎麼可能會參與！」