讓陶晶瑩空等！《大學生》男星錄影遲到 尷尬認了：在跟女友滾床
31歲男星阿Q（溫慶禹）從《大學生了沒》出道，曾參與電影《咒》、電視劇《茶金》演出。近日他和大飛、小優、海產、蘿莉塔、麥基，過往的班底一起上《小明星大跟班》，互揭當年的黑料。阿Q被爆料有次錄影大遲到，竟是為了跟女友滾床，「搞到連陶子姐都在等他！」
記者薛羽彤／綜合報導
大飛在《小明星大跟班》中爆料，當時《大學生了沒》都是早上9點就要進電視台，結果阿Q一大早就在跟女友滾床，導致他錄影遲到，所有人都在等他。阿Q聽完後露出害羞尷尬的笑容，解釋「因為是和女友第一次」，時機點也是對方提出的，所以很難拒絕。
結果阿Q不小心錄影遲到，連主持人陶晶瑩也在等他，主持人Sandy（吳姍儒）聽完故事忍不住笑說：「誰早上8點答應這種事！？」其他人則虧他「不可能，你不可能這麼久」，阿Q解釋「第一次很美好咩！我道歉我道歉。」此外，其他人還爆出阿Q私下小氣，常偷吃別人的食物和喝飲料，他辯稱自己當時負責清理剩下、還有沒寫名字的食物，為了不浪費食物才吃掉。
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