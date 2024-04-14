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讓陶晶瑩空等！《大學生》男星錄影遲到　尷尬認了：在跟女友滾床

▲阿Q過去錄《大學生了沒》有次遲到讓陶晶瑩（左）空等，他承認當下在跟女友滾床。（圖／陶晶瑩臉書、阿Q IG）
▲阿Q過去錄《大學生了沒》有次遲到讓陶晶瑩（左）空等，他承認當下在跟女友滾床。（圖／陶晶瑩臉書、阿Q IG）

記者薛羽彤／綜合報導

31歲男星阿Q（溫慶禹）從《大學生了沒》出道，曾參與電影《咒》、電視劇《茶金》演出。近日他和大飛、小優、海產、蘿莉塔、麥基，過往的班底一起上《小明星大跟班》，互揭當年的黑料。阿Q被爆料有次錄影大遲到，竟是為了跟女友滾床，「搞到連陶子姐都在等他！」

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▲阿Q自曝是第一次，所以才會錄影遲到。（圖／小明星大跟班YouTube）
▲▼阿Q自曝是第一次，所以才會錄影遲到。（圖／小明星大跟班YouTube）
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大飛在《小明星大跟班》中爆料，當時《大學生了沒》都是早上9點就要進電視台，結果阿Q一大早就在跟女友滾床，導致他錄影遲到，所有人都在等他。阿Q聽完後露出害羞尷尬的笑容，解釋「因為是和女友第一次」，時機點也是對方提出的，所以很難拒絕。

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▲《大學生了沒》由納豆（左起）、陶晶瑩、阿Ken主持，捧紅不少藝人。（圖／資料照）
結果阿Q不小心錄影遲到，連主持人陶晶瑩也在等他，主持人Sandy（吳姍儒）聽完故事忍不住笑說：「誰早上8點答應這種事！？」其他人則虧他「不可能，你不可能這麼久」，阿Q解釋「第一次很美好咩！我道歉我道歉。」此外，其他人還爆出阿Q私下小氣，常偷吃別人的食物和喝飲料，他辯稱自己當時負責清理剩下、還有沒寫名字的食物，為了不浪費食物才吃掉。

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