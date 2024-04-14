今永昇太3場先發防禦率0寫紀錄！鈴木誠也開轟助威 小熊4：1水手
芝加哥小熊隊日籍先發今永昇太今（14）日出戰西雅圖水手隊，主投5.1局失1分（非責失），投出4次三振，加上日本同胞鈴木誠也開轟助威，終場小熊以4：1擊退水手，摘下本季第2勝。今永昇太開季至今3場先發，防禦率仍保持完美的0，成為大聯盟近111年來的第5人。
記者路皓惟/綜合報導
小熊在2局上先馳得點，下個半局今永昇太遭遇亂流，Michael Busch發生守備失誤後，Luis Urias擊出二壘安打帶有1分打點，也將比分追平。雖然今永昇太開季11.2局無失分被中斷，但這1分並不算在今永昇太頭上，因此防禦率依舊是0。
隨後3局上，鈴木誠也擊出本季第3發全壘打，這支陽春砲幫助小熊逆轉超前。4局下今永昇太面臨一、二壘有人危機，但他成功讓Urias擊出中外野飛球出局，順利化解失分危機。6局下，今永昇太控球不穩，連丟2次保送，在拿下一出局後退場，Mark Leiter Jr.接替登板解圍。
小熊持續保持領先，7局上Busch帶罪立功，敲出陽春砲，接著8局上Miguel Amaya也揮出陽春全壘打，幫助小熊奠定勝基，今永昇太也收穫本季第2勝。
此戰今永昇太主投5.1局被敲5支安打失1分（非責失），投出4次三振和2次保送，防禦率保持完美的0，今永昇太也成為大聯盟自1913年以來，第5位在生涯前3場至少投滿4局且0責失的投手。
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