(G)I-DLE後台照流出！舒華合體鍾明軒肌膚白到發光 萬人喊羨慕
由多個韓國團體表演的拼盤演唱會《GOLDEN WAVE in TAIWAN》昨（13）日在高雄世運體育場開唱。南韓女團(G)I-DLE擔任倒數第2組壓軸表演嘉賓，網紅鍾明軒也在Threads上，曬出在後台與舒華的合照，讓上萬人超羨慕，兩人站在一起膚色白到發光，網友表示「原地嚇到！跟舒華一樣白欸！」
記者薛羽彤／綜合報導
(G)I-DLE以新歌〈Super Lady〉開場，成員表演完接力以中文自我介紹，只有舒華用台語高喊：「大家好！哇洗舒華！」接著帶來〈MY BAG〉、〈TOMBOY〉表演，最後嗨唱洗腦神曲〈Queencard〉，全場一起擺出最美POSE，氣氛嗨爆。
網紅鍾明軒在Threads曬出在後台與舒華、Minnie合照，寫上「一日加油團」，照片中舒華穿著小可愛露出小蠻腰，親切的比著YA，鍾明軒站在她旁邊，皮膚白皙到不相上下，此舉也讓網友超羨慕，「原地嚇到，是在比誰更白？」、「鍾明軒你人生圓滿了」、「這什麼神仙美人組合」、「你是我看過最成功的YouTube網紅」、「站在舒華旁邊膚色居然沒有對比⋯太厲害了」、「我原地瘋掉啊」、「發瘋！！好羨慕」；不過有網友不斷詢問為何他可以與舒華合照，鍾明軒並無正面回應。
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