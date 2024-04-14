BSS夫碩順DK飆超萌口音：我是董至成！高雄粉絲「破解翻譯」笑翻
年度K-pop音樂盛事《GOLDEN WAVE》昨（13）日在高雄世運主場館熱力開唱，其中還邀請到SEVENTEEN的子團「BSS （夫碩順）」擔任壓軸，不僅帶來超強應援歌曲〈Just Do It〉，還演唱話題韓劇《淚之女王》原聲帶〈總是令我微笑〉，可見抒情路線和唱跳風格都難不倒這個韓團新星，其中夫碩順的隊長李碩珉（DK），在台上自我介紹時，疑似是因為中文還不太流利，竟將自己的名字唸成「董至成」。
記者施以慧／綜合報導
不少歌迷重播演唱會片段細聽，發現歐巴的口音搭配當時的現場氛圍，「隊長碩」聽起來還真的和「董至成」有幾分相似，意外引發粉絲熱烈討論，「5分鐘前真的把手機拿靠近耳朵是聽到隊長碩，為什麼我現在聽變董至成，是有什麼魔法嗎？」
這次演唱會不僅邀請了身高186公分的腹肌王子秋英宇擔任主持大位，神祕主持還有(G)I-DLE台灣成員舒華，而這次更是集結9組韓星，包含(G)I-DLE 、ENHYPEN 、STAYC 、NMIXX 、BOYNEXTDOOR 、&TEAM 、ZEROBASEONE 、JD1 ，讓粉絲整晚狂喊安可！而有趣橋段也不只如此，在BSS上台表演時，DK在舞台上的扭動，還意外符合演唱會主題「golden wave」，小小彩蛋也讓現在歌迷更加瘋狂。
其實「夫碩順」這個團名，是2018年SEVENTEEN裡的3位團員，夫勝寬、李碩珉（DK）以及權順榮（Hoshi）組成，在當時就推出了〈Just Do It〉這首應援曲，3人早在練習生時期，就常常聚在一起，做出許多搞笑舉動，也因此後續發展成子團問世，今年也是首度以「夫碩順」的身分來到台灣舉行演唱活動，與粉絲短短一晚的相見，也讓彼此留下難忘的回憶。
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