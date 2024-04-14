湖人壞消息！防守悍將Vanderbilt扭傷未完全康復　恐趕不及附加賽

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根據湖人隨隊記者Jovan Buha在Podcast節目中透露Jarred Vanderbilt的傷勢情況，他表示：「我被告知，Jarred Vanderbilt已經開始了輕量慢跑的訓練，但是他還沒有回到球場上，進行實戰的身體對抗訓練，這意味著明天對上鵜鶘的比賽他不會出賽，甚至附加賽要上場似乎都不太可能。
所以如果Vanderbilt回歸，看起來是要在季後賽的第一輪復出，也許湖人會在對陣灰狼或雷霆的比賽中讓他回來，甚至時間可能是在系列賽的中期。」
Jarred Vanderbilt現年24歲，是一名稱值的防守型前鋒，在休賽季與湖人簽下4年4800萬美元的合約（約15億新台幣），但本季飽受傷勢所苦，開季開打沒多久就曾因左腳跟滑囊炎傷勢缺席20場，沒想到後續又遭遇扭傷，今年多半時間都待在傷兵名單中。
Jarred Vanderbilt 因為右腳中足部位扭傷關係，已經自從2月2日以來缺陣至今，本賽季他出賽29場比賽，場均上場20分鐘，拿下5.2分、4.8籃板、1.2助攻、1.2抄截，也是湖人陣中防守能力相當優異的球員之一。
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