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BSS夫碩順DK曬小港機場送機粉絲！「撂10字中文」承諾：下次再見

▲夫碩順隊長DK離台前曬台灣送機粉絲，用中文寫下「下次再見吧」。（圖／翻攝自DK IG）
▲夫碩順隊長DK離台前曬台灣送機粉絲，用中文寫下「下次再見吧」。（圖／翻攝自DK IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓知名人氣男團SEVENTEEN小分隊夫碩順（BSS）受邀至高雄，參加在高雄世運舉辦的「GOLDEN WAVE in TAIWAN」。許久未來台灣的夫碩順一開場就十分寵粉，不斷對著台下觀眾大喊「我愛你們」，今（14）日搭機離開機場前，夫碩順的隊長DK也在IG限時動態上曬出在小港機場送機的粉絲們，並用中文寫下承諾：「下次再見吧！真的很開心！」

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▲圖為SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）成員勝寛（左起）、DK、Hoshi，13日來到高雄開演唱會。（圖／SEVENTEEN X）
▲SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）成員勝寛（左起）、DK、Hoshi，13日來到高雄開演唱會。（圖／SEVENTEEN X）
夫碩順成員包括Hoshi、勝寛以及隊長DK，夫碩順昨日帶來了〈Just do it〉、〈The Reasons of My Smiles〉以及〈Fighting〉3首歌，演唱結束後Hoshi還自虧表示：「因為我們只出2張專輯。」爆笑言論讓粉絲們好氣又好笑。

▲DK寵粉地拍下送機粉絲完成另類合照，並用中文向粉絲承諾：「下次再見！」（圖／翻攝自DK IG）
▲DK寵粉地拍下送機粉絲完成另類合照，並用中文向粉絲承諾「下次再見」。（圖／翻攝自DK IG）
今日一早夫碩順就搭機準備返回韓國，隊長DK則是在IG上曬出粉絲在機場路邊拿著手幅送行的畫面，以另一種形式與粉絲完成合照，同時又在IG上寫下：「下次再見吧！真的很開心！」讓不少粉絲紛紛直呼DK真的對粉絲很上心。

▲SEVENTEEN已經許久未在台灣活動。（圖／翻攝自DK IG）
▲SEVENTEEN已經許久未在台灣活動。（圖／翻攝自DK IG）
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