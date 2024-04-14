胡瓜遭在地媽媽「犯規亂打」！不受控畫面曝光 遭嗆：不然重來啊
節目《綜藝大集合》日前來到胡瓜的故鄉苗栗三義，與在地鄉親互動玩遊戲，胡瓜為了五穀宮還願，特別準備遊戲單元「五鼓祈福秀」來致敬五穀大帝，打人跟被打都要戴上頭套遮住視線，被打的那一位要拿鐵盆來擋，打人的要聽著節奏分頭、腹部以及大腿各三次打擊，被打的人用鐵盆擋到就算成功。結果胡瓜遭到媽媽粉絲爆打，被發現犯規後還當場開嗆，「不然重來啊！」逗得眾人捧腹大笑。
記者詹鎰睿／綜合報導
首次來到節目的余祥銓笑說，「我在別的節目都當廢棒，今天要來當過關機器」，讓胡瓜忍不住嘲諷，「在這裡都是廢棒比較紅！」還CUE了「廢棒代表」馬國畢與阿虎率先示範，也讓余祥銓跟阿翔一起互相挑戰，沒想到余祥銓沒抓到節奏，反而多打阿翔好幾下，馬上被胡瓜要求互換，結果余祥銓反被阿翔打得哀哀叫，讓大家笑到不行。
接下來胡瓜讓在地媽媽們可以選擇自己喜愛的藝人挑戰，每位媽媽有3次打擊機會，若是成功打擊沒有被藝人用鐵盆防守，就有機會獲得獎金。沒想到媽媽們毫不手軟，接連把阿翔和郭忠祐打倒在地。
而指名要打胡瓜的媽媽更是一位狠人，比賽還沒開始就放話，「我是專門在打胡瓜的！」隨著比賽開始，媽媽在前兩次的打擊成功擊中胡瓜，但最後一次卻被胡瓜成功防守，結果媽媽卻犯規轉彎往別處打，讓胡瓜立刻大叫，「她犯規！」怎料，媽媽竟不甘示弱地回嗆：「不然重來阿！」不受控的舉動讓全場笑翻。
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