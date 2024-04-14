NBA附加賽戰況總整理！西區八強之爭　湖人佔優勢、勇士剩一條路

NBA／「衛冕軍」金塊排西區第3最理想？美媒：先打鵜鶘、後打雷霆

▲丹佛金塊中鋒Nikola Jokic有機會拿下生涯第3座年度MVP，球隊有機會嘗試完成連霸。有隨隊記者認為他們以第3種子的排名挑戰季後賽會最理想。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊中鋒Nikola Jokic有機會拿下生涯第3座年度MVP，球隊有機會嘗試完成連霸。有隨隊記者認為他們以第3種子的排名挑戰季後賽會最理想。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA將在明（15）日迎來2023-24賽季的例行賽最終戰，對此各隊應該都有盤算，除了爭取排名以取得主場優勢之外，也希望取得一個有利於自己的對戰組合。金塊隨隊記者Harrison Wind指出，金塊掉到第3種子不是太差的選擇，可以先發紐奧良鵜鶘、後打奧克拉荷馬雷霆；而金州勇士雖然爭第8機會渺茫，但若能閃過洛杉磯湖人也不是壞事。

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目前西區前10的排名按照順序為：雷霆、灰狼、金塊、快艇、獨行俠、鵜鶘、太陽、湖人、國王、勇士。若按照這個排名，雷霆和灰狼兩隊要對上附加賽產生的第7和第8種子。

▲金塊明星中鋒Nikola Jokic和馬刺新星Victor Wembanyama正面對決，Wembanyama本場比賽瘋狂送出9次「阻攻」，Jokic賽後也笑著分享自己在比賽中曾無奈嗆對方：「再蓋試試看」。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊上一戰輸給新星Victor Wembanyama率領的馬刺，目前排在西區第3。（圖／美聯社／達志影像）
金塊排第3種子最好？隨隊記者分析：先打鵜鶘、後打雷霆

金塊本季嘗試成為繼2018年勇士隊之後，第2支完成衛冕的隊伍，能否在季賽結束時為自己取得好的對戰組合和主場優勢很重要。 在上一場敗給馬刺之後，如今他們的選擇權已沒有太多，不過或許未必不好。

金塊隨隊記者Harrison Wind發文認為，金塊成為第3種子對他們來說可能是最好的選擇。 「這樣可能首輪會打排名第6的鵜鶘，次輪打排名第2的雷霆。」

鵜鶘和雷霆都是聯盟中新崛起的強隊，不過兩支球隊皆過於年輕，主力球員都還沒有邁入巔峰，從過去的經驗來看，這樣的球隊不容易挑戰總冠軍。

不過如此的如意算盤可能未必能成真，因為明天太陽仍然存在反超鵜鶘升上第6的可能。而太陽是去年金塊奪冠之旅中，唯一對他們拿到2勝的球隊。

▲勇士一哥Stephen Curry攻下22分，帶隊以100：92擊敗拓荒者，拿下關鍵勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士一哥Stephen Curry攻下22分，帶隊以100：92擊敗拓荒者，拿下關鍵勝利。（圖／美聯社／達志影像）
勇士若能避開湖人　對他們來說未必是差勁的選擇

而在勇士方面，目前的局面要爭西區第8、爭取在附加賽有多一敗的容錯率，只剩下一種方式，那就是：最終戰自己贏球，而湖人和國王都要輸球。 但這並不容易，因為國王下一場對上的是爛隊波特蘭拓荒者。

而對勇士來說，目前的情況對他們來說並不是最差的局面，因為湖人目前第8，他們第一戰可以避開這支被認為實力強勁、去年曾打進西區決賽的隊伍。

勇士下一場對猶他爵士的比賽，多名主力球員Stephen Curry、Draymond Green、Klay Thompson、Chris Paul和Jonathan Kuminga狀態被列為「出戰成疑」，總教練Steve Kerr也表示可能會讓球員輪休，以備戰附加賽。

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