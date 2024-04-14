NBA／「衛冕軍」金塊排西區第3最理想？美媒：先打鵜鶘、後打雷霆

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金塊排第3種子最好？隨隊記者分析：先打鵜鶘、後打雷霆
金塊本季嘗試成為繼2018年勇士隊之後，第2支完成衛冕的隊伍，能否在季賽結束時為自己取得好的對戰組合和主場優勢很重要。 在上一場敗給馬刺之後，如今他們的選擇權已沒有太多，不過或許未必不好。
金塊隨隊記者Harrison Wind發文認為，金塊成為第3種子對他們來說可能是最好的選擇。 「這樣可能首輪會打排名第6的鵜鶘，次輪打排名第2的雷霆。」
鵜鶘和雷霆都是聯盟中新崛起的強隊，不過兩支球隊皆過於年輕，主力球員都還沒有邁入巔峰，從過去的經驗來看，這樣的球隊不容易挑戰總冠軍。
不過如此的如意算盤可能未必能成真，因為明天太陽仍然存在反超鵜鶘升上第6的可能。而太陽是去年金塊奪冠之旅中，唯一對他們拿到2勝的球隊。
勇士若能避開湖人 對他們來說未必是差勁的選擇
而在勇士方面，目前的局面要爭西區第8、爭取在附加賽有多一敗的容錯率，只剩下一種方式，那就是：最終戰自己贏球，而湖人和國王都要輸球。 但這並不容易，因為國王下一場對上的是爛隊波特蘭拓荒者。
而對勇士來說，目前的情況對他們來說並不是最差的局面，因為湖人目前第8，他們第一戰可以避開這支被認為實力強勁、去年曾打進西區決賽的隊伍。
勇士下一場對猶他爵士的比賽，多名主力球員Stephen Curry、Draymond Green、Klay Thompson、Chris Paul和Jonathan Kuminga狀態被列為「出戰成疑」，總教練Steve Kerr也表示可能會讓球員輪休，以備戰附加賽。
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