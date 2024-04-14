嘉義地震連發！估是花蓮強震「應力調整」　郭鎧紋：921也發生過

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氣象署地震測報中心主任吳健富說明，「應力調整」是全球板塊都在進行的活動，台灣地底的歐亞板塊跟菲律賓海板塊相互推擠，除了在東部會累積應力，西部也會累積，而在花蓮強震後，東西兩地的應力出現落差，為了平衡調整，西半部地震就會變多。
郭鎧紋則用更具體化的方式形容「應力調整」，他說，當我們用兩根手指捏住大腿一部分的肉，周圍的肉會往中心集中，而更周邊、更遠的肉雖然不會有明顯皺褶或位移，但仍會跟著手指力道往中心偏移，這就是「應力調整」基本的概念。
🟡0403花蓮強震「應力調整」為何出現在嘉義
吳健富提及，應力調整在全球或台灣都會進行，台灣西半部為了平衡應力，就會先從「過去曾發生大地震」的區域開始出現搖晃，而嘉義就是較脆弱的地方。
不過吳健富強調，近期地震距離梅山斷層較遠，因此不能斷定有直接關係，且該地區的地層運動並沒有「破到地表」、不在地質調查所以認定的斷層範圍，因此氣象署才會以「花蓮強震觸動破碎帶或盲斷層引發地震」為主要說法。
🟡921也曾出現應力調整
郭鎧紋提及，在921大地震發生後，餘震晃了100多天，甚至在1999年10月22日，嘉義就接著出現芮氏規模6.4的強震，民眾也好奇為什麼餘震如此多，當時的氣象局就表示，南北向的車籠埔斷層斷裂100多公里，而100多公里以外的地區雖然沒破，但也會出現力的調整引起地震，如同「捏大腿」一樣。
不過郭鎧紋強調，由於應力調整都是在地底下發生，究竟如何進行無法得知，因此當時針對嘉義地區的地震，解釋為「921地震應力調整」較多人接受，而「梅山斷層應力調整」的說法，學界就有較多異議，但好在後續並無更大規模災害，或地表出現破裂，因此就沒有更多討論。
最後郭鎧紋、吳健富都總結，台灣屬於地震活躍帶，無論花蓮、嘉義地震彼此的關係如何，民眾最需要做到的，就是在日常做好防災準備，「地震終究無法預測，也是台灣的宿命，不要去想什麼時候會有大地震發生」。
而對於應力調整是否可能出現大地震呼應，兩人也都表示無法預測，但不排除，所以防震、防災觀念在台灣才如此重要。