轟徐巧芯切割大姑　溫朗東：好了啦！再說謊很難看

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溫朗東說，徐身為立委，丈夫劉彥澧是盧秀燕市府的研考會主委，兩個國民黨的大將，家人涉嫌詐欺被收押禁見19天，現在才出來切割卸責，滿口謊言，是想騙誰？兩人炮口一致說，大姑2、3年前婚後就不相往來，沒有任何合作關係，這是想騙誰？
溫朗東指出，2023年11月17日，徐巧芯選前最大的一場實體與網路串聯造勢活動「社群之夜脫口秀」，現場眾星雲集，蔣萬安、謝龍介、多名藍白市議員都來炒人氣，離現在不過5個月，這麼快就忘記了嗎？大姑幫忙舉辦造勢，「妳忘了嗎？」
溫朗東指出，大姑臉書清清楚楚記載，2023年11月17號下午，在活動梳化室看到謝龍介，問謝龍介要不要梳化，後來在臉書又讚嘆謝龍介台語太強，像布袋戲，底下留言有人問到，大姑明確說「我是去工作的」。
同天稍晚，活動影片曝光，大姑分享連結，推薦這場造勢活動，這篇貼文，只有兩個人按讚，其中一個人是徐的個人臉書，「妳忘了嗎？還是害怕想起來？」究竟跟大姑開的公關行銷公司，有甚麼樣的生意往來，到甚麼時間點停止合作？為什麼不敢講清楚？
此外法院公開的判決書顯示，詐欺嫌犯之一大姑丈夫，去年6月起積欠銀行卡費、健身房月費、中華電信費用，陸續被法院發支付命令，難道這些都不知道？去年11月還找大姑去幫忙辦造勢？
溫朗東說明，大姑與其丈夫合開的公司，2021年10月25日就在台北市府登記成立，徐當時還是台北市議員，甚麼時候知道亂借錢、搞詐欺，為何不早點向台北市商業處反映，徹查該公司金流？為何沒有在得知犯案情節當下，跟大眾公開示警？要等到被收押禁見19天，周五晚上才出來切割，假裝受害者？
溫朗東說，另名詐欺共犯林男，幫忙洗錢的人頭公司成立在去年4月，換言之，犯罪行為一年前就在進行，質疑徐為何去年11月還找大姑去幫忙辦造勢？
退一萬步來說，徐去年造勢之後，才知道親戚涉案，為何得知當下，不公開切割，避免徐跟劉彥澧的名號被拿去招搖撞騙？是想掩蓋甚麼？很怕選前曝光，會落選？
溫朗東批評，徐喊嚴懲詐欺，卻找詐欺犯來幫忙辦自己的造勢，等到紙包不住火才出來東拉西扯，為何要說這麼多謊？如果說夫妻倆真的與案情無關，為何不老實把時間點交代清楚？這起詐欺案背後，有沒有台北市議員、立委以及台中市府職權介入？妳的選舉經費，跟這場詐欺案有甚麼關係？「按照妳過去連連看，看圖說故事的邏輯，妳現在就應該道歉請辭！」