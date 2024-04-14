中職啦啦隊身高大比拚！中信奪冠「170以上有5個」樂天味全慘墊底
中華職棒第35年如火如荼開打，場外的啦啦隊更是球迷一大看點。近日，就有神人網友整理出6大中職球隊的啦啦隊平均身高排名，沒想到中信兄弟啦啦隊位居第一，而味全龍和樂天桃猿則雙雙墊底，分別位居第4、第5名排行墊底，格外引發球迷討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
有網友在PTT「CheerGirlsTW」啦啦隊板（俗稱：香香板）曬出今年6支中職隊伍的啦啦隊平均排行，從最高至最矮依序為Passion Sisters的166.1公分、Fubon Angels的163.1公分、Uni Girls的161.5公分、Dragon Beauties的160.9公分以及最後Rakuten Girls的160.9公分。至於台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS則因資料數據欠缺，未在排名中。
可以看見Passion Sisters，光是170公分以上的女孩就有5位，包含短今、凱蒂、汶汶、怡琪還有李丹妃；而Fubon Angels僅有李晧禎、李雅英兩大外援坐鎮；Uni Girls最高的成員則是艾璐，擁有168公分；小龍女Dragon Beauties僅小螞蟻的167公分支撐；樂天女孩Rakuten Girls的宋宋最高，來到168公分。
值得一提的是，排在平均身高第4、第5的小龍女和樂天女孩，擁有不少155公分以下的成員，就連人氣女孩小蛙、詩雅、十元、雅涵都在名單內，而台鋼啦啦隊則有150公分的成員妡蔆，意外成為中職身高最矮的女孩。
網友紛紛留言，「樂天是被雅涵跟十元拉低平均嗎XD」、「雅涵不是最矮的了，恭喜！」、「樂天今年補的都160以下」、「雅涵真的比例好臉又小，不到現場看不出來這麼矮」、「妡0差點不見了~」、「外援170只有李晧禎」、「十元認識的都很矮，是物以類聚？」
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