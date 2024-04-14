全聯60元便當不用再搶了！「100%買到方法」曝光　4家勁敵一次看

吵架最不怕冷戰「3星座」！愈冷淡就愈不理　魔羯逼對方投降妥協

▲吵架的處理方式有許多種，有些人會選擇「冷戰」，但面對這4大星座時，他可能會比你更冷。（示意圖／取自Pixabay ）
▲吵架的處理方式有許多種，有些人會選擇「冷戰」，但面對這4大星座時，他可能會比你更冷。（示意圖／取自Pixabay ）

家庭消費中心／綜合報導

相處過程難免爭執，無論脾氣再溫和的情侶，或是關係再親近的家人，難免都會遇到不快的時候。當雙方意見分歧、看法不同，就需要好好溝通來解決問題，不過每個人處理情緒方式不同，有些人一股腦發洩心中不滿，也有人是故意不理不睬的冷暴力，但有些星座恐怕不適合冷戰，搜狐網列出4大星座，小心「你對他冷，他比你更冷」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡摩羯座
生活中的摩羯座其實最討厭矛盾，他們平時在溝通相處的時候就不會太多話，特別是在和陌生人相處時，摩羯座會顯得比較沉默。其實摩羯座表面上看起來很冷，但是和朋友相處時是刀子嘴豆腐心。在和摩羯座吵架的時候，如果你也用冷戰的方式，他只會比你更冷，而且比你還久，最後通常是對方無奈妥協。

和摩羯座在一起的時候，不要輕易使用冷戰招式，否則很難贏。實際上摩羯座是比較重感情的，面對自己所在乎的人，一般情況下不會容易生氣，反而給予很多包容，前提是不要觸及摩羯座的原則和底線。

▲本日平衡星魔羯座（圖／Shutterstock）
▲魔羯座其實不容易生氣，也很重感情。（圖／Shutterstock）
🟡水瓶座
水瓶座是非常有個性的星座，在溝通相處的過程中相對稍微被動，但水瓶座是非常敢於說出自己想法的星座，非常有自己的特點，在相處的過程中，他們不會輕易去迎合別人，更多時候是在做自己。在相處過程中，水瓶座也是特別擅長冷戰的星座，你愈是對他冷，他也會表現出比你更冷的狀態；相反的，若是能和水瓶座好好溝通說話，他們不是不講理的人。

總而言之，水瓶座不懼怕任何人，你愈冷、他可以更冷，因此不要隨便和水瓶座冷戰，否則最後受不了的可能是自己。水瓶座非常有主見和想法，相處時也不要過度束縛水瓶座，只會讓關係疏離。

🟡射手座
射手座在生活中常會有很多朋友，他們總是展現出熱情、友好的個性，並且非常有包容心，同時還是樂於付出的人，這樣的性格一般人相處起來都容易喜歡。但是對射手座來說，當他們付出時，也需要有相對應的回饋，否則射手座會逐漸遠離。

射手座是非常叛逆的星座，你愈想控制射手座，他反而跑得更遠；你想要用冷戰的方式逼他妥協，他反而能表現出更冷的狀態，不懼怕任何人的威脅。因此在解決彼此之間矛盾的時，最理想的方式無疑是好好溝通，射手座並非不好溝通的人，相反的他們非常能夠接納別人的建議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

12星座一周運勢／金牛座工作上貴人變多　獅子座出現「熱情桃花」

3生肖不能得罪！5月運勢「財氣爆發」旺翻天　屬龍最近注意健康

最年長連體嬰過世！「頭部相連」享壽62歲　姊愛愛時弟專心看書

日本最有名的台灣藝人？周杰倫「只有2人認識」　名氣慘輸這女星

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生