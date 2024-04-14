吵架最不怕冷戰「3星座」！愈冷淡就愈不理　魔羯逼對方投降妥協

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生活中的摩羯座其實最討厭矛盾，他們平時在溝通相處的時候就不會太多話，特別是在和陌生人相處時，摩羯座會顯得比較沉默。其實摩羯座表面上看起來很冷，但是和朋友相處時是刀子嘴豆腐心。在和摩羯座吵架的時候，如果你也用冷戰的方式，他只會比你更冷，而且比你還久，最後通常是對方無奈妥協。
和摩羯座在一起的時候，不要輕易使用冷戰招式，否則很難贏。實際上摩羯座是比較重感情的，面對自己所在乎的人，一般情況下不會容易生氣，反而給予很多包容，前提是不要觸及摩羯座的原則和底線。
🟡水瓶座
水瓶座是非常有個性的星座，在溝通相處的過程中相對稍微被動，但水瓶座是非常敢於說出自己想法的星座，非常有自己的特點，在相處的過程中，他們不會輕易去迎合別人，更多時候是在做自己。在相處過程中，水瓶座也是特別擅長冷戰的星座，你愈是對他冷，他也會表現出比你更冷的狀態；相反的，若是能和水瓶座好好溝通說話，他們不是不講理的人。
總而言之，水瓶座不懼怕任何人，你愈冷、他可以更冷，因此不要隨便和水瓶座冷戰，否則最後受不了的可能是自己。水瓶座非常有主見和想法，相處時也不要過度束縛水瓶座，只會讓關係疏離。
🟡射手座
射手座在生活中常會有很多朋友，他們總是展現出熱情、友好的個性，並且非常有包容心，同時還是樂於付出的人，這樣的性格一般人相處起來都容易喜歡。但是對射手座來說，當他們付出時，也需要有相對應的回饋，否則射手座會逐漸遠離。
射手座是非常叛逆的星座，你愈想控制射手座，他反而跑得更遠；你想要用冷戰的方式逼他妥協，他反而能表現出更冷的狀態，不懼怕任何人的威脅。因此在解決彼此之間矛盾的時，最理想的方式無疑是好好溝通，射手座並非不好溝通的人，相反的他們非常能夠接納別人的建議。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。