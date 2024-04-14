大谷翔平敲打點又盜壘！Betts揮3安猛打賞 道奇5：2教士止2連敗
洛杉磯道奇隊今（14）日繼續在主場迎戰聖地牙哥教士，日籍球星大谷翔平雖然全場2打數0安打，但貢獻1分打點，還跑出盜壘成功，開路先鋒Mookie Betts敲3安猛打賞表現最為亮眼，而先發投手Gavin Stone繳出6.2局失2分優質先發，道奇靠著投打發揮，最終以5：2擊敗教士，中止近期2連敗。
記者路皓惟/綜合報導
前3局道奇兩度錯失得點圈機會，4局下道奇率先破蛋，James Outman安打上壘後，成功盜上二壘，隨後Mookie Betts擊出左半邊穿越安打，帶有1分打點。6局上教士在兩出局時，東岡凱爾、Jackson Merrill連續安打，攻佔一、三壘，Fernando Tatis Jr.安打扳平比數。
6局下道奇再度攻佔得點圈，Gavin Lux、Betts先後安打送回2分，接著大谷翔平擊出高飛犧牲打，替道奇再下一城，取得4：1領先。雖然7局上教士追回1分，但下個半局Max Muncy高飛犧牲打帶1分打點，雙方依舊維持3分差距。9局上道奇Evan Phillips後援登板，面臨得點圈危機，但他很快穩住陣腳，守住勝利。
此戰大谷翔平，前兩個打席選獲保送上壘，第三打席擊出界外飛球出局，第四打席擊出高飛犧牲打建功，第五打席揮出深遠飛球被接殺，全場2打數0安打，貢獻1分打點，跑出1次盜壘成功，賽後打擊三圍.343/.392/.686。
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