吳思瑤嗆「當薪水小偷」 黃國昌超酸：那不在議場的柯建銘算什麼
立法院會日前表決年改復議案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌有參與院會卻未簽到，遭民進黨團幹事長吳思瑤質疑「坐在議場內吹冷氣當薪水小偷」。對此，黃國昌反擊，自己人都在議場裡面了，不知道吳的邏輯是什麼，更狠酸「如果自己人在議場裡面叫薪水小偷，那人不在議場的柯建銘算什麼？」
記者林怡昕／台北報導
黃國昌今早出席民眾黨黨公職共識營，被問及吳思瑤稱他人在議場，但卻沒簽到是薪水小偷？黃國昌回嗆，自己人都在議場裡面了，不知道吳的邏輯是什麼，這件事情昨天就已經回應過了，星期五、二一次院會，「我覺得吳思瑤是內行人說外行話嗎？還要繼續混淆社會視聽嗎？」如果自己人在議場裡面叫薪水小偷，那人不在議場的柯建銘算什麼？
針對吳思瑤質疑黃國昌到底挺年改還是反年改一事，黃國昌表態「當然是支持年金改革」，但支持不像民進黨那麼廉價，人家只是程序上面的動議，希望付委員會討論，就被民進黨打成反年改，嗆民進黨這種二元化貼標籤的行為應該可以停止，就是因為這種行為，才導致台灣社會撕裂對立，無法理性討論問題。
黃國昌續指，民進黨應該要深刻反省的事情是自己所謂的年金改革「雷聲大雨點小」，總統蔡英文拖延8年，讓勞保的狀況越來越嚴重，這個才是執政黨應該要跟全體社會說清楚、講明白的，「而不是一方面找了柯文哲、拜託柯文哲，我們一起來推動年金改革，然後另外一方面卻放任自己黨籍的立委在外面當打手、潑糞，我覺得民進黨這種兩面手法可以停止了」。