台南玉井「飆37.1度」全台最高！4縣市發高溫特報 下周雨彈開掃
今（14）日風向偏南風，較明顯的暖空氣北上，也導致各地高溫不斷往上，全台多數縣市今日最高溫都超過攝氏30度，台南市玉井區更是出現攝氏37.1度的「全台最高溫」，中央氣象署目前持續針對台南、高雄、屏東、台東發布「高溫資訊」，不過預報員張承傳提醒，今晚開始，未來一周有2波鋒面，中部以北雨勢較持續也明顯。
記者張志浩／綜合報導
據氣象署觀測資料顯示，台南玉井今天下午1時20分，出現攝氏37.1度高溫全台最高，按縣市排名，其次是高雄內門攝氏36.3度、屏東內埔攝氏35.9度，中台灣「台中至嘉義」普遍在攝氏33至35度，北台灣部分，雙北皆超過攝氏30度、桃竹較低，僅攝氏28至29度，東半部則在攝氏32至35度間。
張承傳指出，明（15）日上午，風向為偏南至西南風、水氣較少，僅東部及東南部有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴、白天溫暖偏熱，各地高溫仍可達攝氏31至33度，尤其中南部近山區高溫會更高。
周二（4/16）鋒面接近、周三（4/17）鋒面通過、水氣增加，北部、東半部及中部山區有局部短暫陣雨，北部及東北部氣溫也將下降。周四（4/18）另一波鋒面抵達，東半部有局部短暫陣雨、午後西半部山區有局部短暫陣雨。周五、周六（4/19、4/20）東南部有局部短暫陣雨，午後北部、東北部及中部、東部山區有局部短暫陣雨。