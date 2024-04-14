蔡依林逛市場遇毒舌大媽！被評「漂亮不上鏡」 本人真實反應曝光
蔡依林近期在中國舉行《Ugly Beauty世界巡迴演唱會》，日前前往廣東省佛山市開唱時，趁著演唱會空檔學習製作煲湯料理，不但親自到市場購買食材，還親自下廚，成品讓蔡依林十分滿意。逛菜市場期間，有一位攤販阿姨認出蔡依林，直指蔡依林本人「本人漂亮不上鏡」，一開始她沒聽懂，在友人再度告知後才掩面害羞大笑。
記者張一笙／綜合報導
蔡依林在演唱會空檔期間學習如何煲湯，並由中國網紅嘉昇一同陪同逛菜市場，未料被一名菜市場阿姨認出，並表示蔡依林本人：「本人漂亮不上鏡」，讓蔡依林害羞大笑不已。蔡依林表示，自己平常都是點外送解決三餐，能夠親自下廚且選購食材真的十分難得。被問及為何要選擇煲湯料理，蔡依林笑著說：「我想要滋養自己啊。」並表示營養師說煲湯對身體十分有益。
蔡依林在等待煲湯熬煮的期間，像小女孩一般在黑板上作畫，徹底發揮她的繪畫天賦，並以當日食材為靈感一一將它們畫下，並且燦笑合照做紀念，待完成品出爐後，蔡依林嚐了一口自己的作品驚呼：「非常好喝。」
蔡依林也十分貼心地在YouTube頻道上字幕處寫下此次學到的是「花生眉豆雞爪湯」，並將準備食材花生500克、眉豆300克、10至15支雞爪，還有250至500克左右豬脊骨，另外還有瑤柱、冬菇、蜜棗和少量的薑等食材放在字幕，讓有興趣親自下廚的粉絲參考。
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