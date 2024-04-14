Netflix幾點上片？用「N」字來判斷　追劇等新集數不用一直刷

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在影片介紹的小圖上如果有壓紅色「N」的符號，代表著為Netflix自製的原創影片，在Netflix的官網說明中心裡面有提到，Netflix原創節目與電影通常會在太平洋時間午夜12:00全球同步上線，換算時間，台灣就會在隔天下午3點上架，但還是有冬季和夏季時間的差別。
夏季，台灣上架時間隔天的下午3點
冬季，台灣上架時間隔天的下午4點
🟡有N字的特例
還是有特例，雖然有N字原創符號，但屬於版權節目，可能只是該影集在「台灣」原創或是擁有播放版權，這時通常播出時間就不太一定了，有時會在原播出電視台推出新集數隔天或隔週，才會在 Netflix 上線。以目前最紅的韓劇《淚之女王》為例，同樣有N字的符號，但發行公司為TvN，Netflix買下台灣版權，這時台灣上片的時間就不太一定了，但如果是韓劇，不少追韓劇的網友表示，大約會在表定的晚上10、11點上架，而《淚之女王》台灣是晚上10點20上架，比韓國當地晚一些。
🟡沒有N字的非原創
如果是沒有N字的影片，通常當天午夜 12:00就會上片。
🟡媒體中心網站更精準
想要更精準的確認幾點上片，也可以直接上Netflix媒體中心可以查詢想看的影片台灣會在何時以及幾點幾分上線，但目前只能查詢前1個月和後3個月，加上當月等於是5個月的上架片單，已經On檔後續集數的上架時間就不會顯示。