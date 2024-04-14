太陽避免附加賽要看紫金大軍臉色！Booker「罕見」喊話：湖人加油
美國職籃NBA鳳凰城太陽目前戰績48勝33敗，暫居西區第7，排在他們前面的紐奧良鵜鶘戰績49勝32敗，雙方目前僅有一場差距，例行賽雙方最後一場的比賽結果，將決定誰會成為第6種子，可以避免要去打附加賽。而由於鵜鶘明日將要交手湖人隊，對此太陽隊明星後衛Devin Booker也「罕見」公開喊話，並表示：「湖人加油！」。
記者陳品翔/綜合報導
談到太陽目前處境，Devin Booker受訪時先是高喊「湖人加油」，說完自己也忍不住笑了出來，不過Booker也強調，團隊還是必須專注在球場上的發揮，他說：「過去一個月或幾週下來，我們一直在說有很多可能性，和不同的事情可能會發生，但還是必須專注在自己的球隊上。看著其他比賽並祈求好運只會讓人變得瘋狂，無論如何，都必須準備好與任何球隊交手，我們必須做好準備。」
NBA例行賽最終戰將在明(15)日全數告一段落，許多球隊的最後一場比賽都相當關鍵，攸關能否卡位高種子序，以及能否避免落入附加賽。目前10組季後賽與附加賽對戰組合當中，目前僅西區第4快艇對第5獨行俠，以及東區第9公牛對第10老鷹已確定，東西區皆出現「大混戰」的狀況，其中已經確定至少能取得西區第7種子的太陽，明日的比賽還是希望能夠先贏下強敵灰狼，再靠著湖人擊敗鵜鶘登上第6，避免落入附加賽。
至於13日太陽以108:107一分之差驚險擊敗國王，球星Kevin Durant全場出賽41分鐘，拿下28分、5籃板、3助攻。本場比賽過後，KD本賽季總得分也正式突破2000分，來到了2017分，成為本賽季第7位得分突破2000分的球員。Kevin Durant也是現役取得單季2000分歲數最大的球員，此前年紀最大達成的是2017-18賽季的LeBron James。
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