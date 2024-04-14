洋基邪惡帝國回來了！開季15戰12勝追平隊史最佳 Soto手感超火燙
洋基邪惡帝國回來了！美國職棒大聯盟的紐約洋基隊在今（14）日和克里夫蘭守護者進行雙重賽，分別以3：2、8：2橫掃守護者，單日收下2連勝，球隊開季15戰中拿下12勝，追平隊史最佳紀錄。除了先發投手繳出好投外，洋基打線球星Juan Soto在雙重賽第2戰中轟出本季的第3轟，另外二年級生Anthony Volpe近期手感也相當火燙，幫助洋基連連取勝。
記者林之越/綜合報導
洋基首戰派出Clarke Schmidt先發，主投5局失2分，並且狂飆7次三振，靠著牛棚守住1分領先，最終以3：2險勝。來到同日第2戰，洋基先發投手Cody Poteet繳出更優質的6局失1分好投，打線部分，首局就進帳2分，4局上Anthony Volpe 敲回1分打點後，Juan Soto再敲出3分彈拉開分差，後續條紋軍攻勢不止，最終以8：2大比分擊敗守護者。
收下2連勝後，條紋軍開季的前15戰拿下12勝，追平隊史最佳的紀錄，是過去百年歷史中第7次出現如此的佳績，且上一次已經要回溯到2003年。洋基能獲得如此優異的開季成績，季前砸錢補強的豪華先發輪值功不可沒，平均2.51的自責失分率高居全聯盟第2名，僅落後給波士頓紅襪。
另外，雖然招牌球星「法官」Aaron Judge近況不如預期，但新加盟的Juan Soto手感火燙，打擊率3成33，整體攻擊指數（OPS）也來到1.002，打下15分打點是全美聯第2高。
二年級游擊手Anthony Volpe的成長也相當突出，目前打擊率來到3成53，長打率5成29，還外加5次盜壘表現。
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