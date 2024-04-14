十盛熟成奶茶通化街大排隊！還沒開幕就爆紅　推薦菜單、價格一覽

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十盛強打重茶感的「熟成厚乳」、茶奶平衡「熟成輕乳」、交融果香「日曬果茶」、「極萃醇茶」與「生乳奶霜」五大系列手搖飲料，全店共21款手搖飲料，再搭配創新豆奶酪、蕎麥蕨餅、琥珀珍珠、果玉晶球等加料。招牌熟成厚乳系列入門款，首推以世界三大茗茶烏瓦紅茶融合金萱蜜紅茶，深紅茶湯搭配熟成生乳的「極濃鍋煮」，適合搭配蕎麥蕨餅，記者喝起來覺得相當順口，充滿奶香但沒有生膩的厚重感，咬得到Q彈蕨餅散發淡淡蕎麥香，確實很對味；還有搭配手工豆奶酪的「嵐山抹茶」，新鮮濃韻茶香融入醇厚乳感，滿足奶茶控。
熟成輕乳系列還貼心打造無咖啡因的「冬焙蕎麥」選擇，直接附有附蕎麥蕨餅加熟成輕乳，柔順無負擔；另有適合搭配琥珀珍珠的秋韻金萱、與最佳搭配豆奶酪的初春玉露。「日曬果茶」系列則有金柚芽心冬片、荔枝果玉冰茶、紅柚果玉冰茶、香檸紅玉冰茶、春橙玉露綠茶等選擇，主打的「鳳梨蕎麥冰茶」，可是選用金鑽鳳梨、台農17號、土鳳梨等不同品種，以天然蔗糖細火慢熬出酸甜，還將鮮切鳳梨果丁一起加入手搖飲料。
根據2023年外送平台調查，全年度最熱門的外送品項為「奶茶」，無論手搖飲店、生鮮雜貨店都是暢銷第一，足見台灣人有多愛喝奶茶。而「十盛SHISHENG」首發進駐手搖飲料一級戰區台北市通化街，4月初試營運便吸引人潮大排隊，還沒開幕就爆紅！《NOWnews今日新聞》造訪當日上午還沒開店，門口就聚集10多位民眾排隊；拍攝至約莫中午前離開門市時，人潮更已排到馬路上，超人氣程度還引來周邊店家頻頻關切，口碑與話題性可見一斑。
另外，源自台中的「序序茶」紅茶莊園，擁有百年長順茶廠並自營「紅茶製研所」，堅持發揮頂級紅茶的深厚底蘊、並自產自銷維護品質，繼逢甲店後插旗勤美商圈，還全新推出「皇家紅茶」季節限定新品。開幕期間即日起至4月19日，追蹤官方社群可享任一飲品「現折10元」優惠；4月18日至4月19日，出示任一手搖飲品牌空杯並追蹤序序茶IG或FB，可享「免費續好茶」中杯（限量100杯）。