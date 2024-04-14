全聯60元便當不用再搶了！「100%買到方法」曝光　4家勁敵一次看

十盛熟成奶茶通化街大排隊！還沒開幕就爆紅　推薦菜單、價格一覽

▲見習網美小吳與紀卜心兩位奶茶控網紅聯手，全新創立北海道熟成奶茶專賣店「十盛SHISHENG」，進駐台北市通化街試營運大排隊，還沒開幕就爆紅！極濃鍋煮、嵐山抹茶等推薦菜單、價格一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲見習網美小吳與紀卜心兩位奶茶控網紅聯手，全新創立北海道熟成奶茶專賣店「十盛SHISHENG」，進駐台北市通化街試營運大排隊，還沒開幕就爆紅！極濃鍋煮、嵐山抹茶等推薦菜單、價格一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

即將迎接夏天，手搖飲市場又有新勁敵！由重度奶茶成癮的「見習網美小吳」與「紀卜心」兩位網紅超狂聯手，全新創立北海道熟成奶茶專賣店「十盛SHISHENG」，進駐手搖飲料一級戰區台北市通化街，試營運期間吸引人潮大排隊，還沒開幕就爆紅！本週正式開幕，《NOWnews今日新聞》帶大家開箱極濃鍋煮熟成厚乳搭配蕎麥蕨餅、嵐山抹茶等推薦菜單、價格一次看。

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同為好友的見習網美小吳、紀卜心，喝遍市售手搖奶茶總認為普遍「喝起來太水、茶味不夠」還有「奶精奶茶太膩」的問題，兩人遇上擁有二十多年經驗的台灣手搖飲超級研發團隊，一起開創全新北海道熟成奶茶專賣店「十盛SHISHENG」，主打日本「北海道十勝乳源」經28天淬煉與繁複製程、藉特殊工法完整抽離鮮乳中的水份，再融合濃淡不同的茶底，打造完整保留茶香與超越牛奶乳感的熟成奶茶。

▲備受奶茶控矚目的「十盛SHISHENG」北海道熟成奶茶專賣店，正式開幕啦。（圖／記者蕭涵云攝）
▲備受奶茶控矚目的「十盛SHISHENG」北海道熟成奶茶專賣店，正式開幕啦。（圖／記者蕭涵云攝）
▲沈穩豐厚的極上焙茶搭配豆乳酪。（圖／十盛熟成奶茶提供）
▲沈穩豐厚的極上焙茶搭配豆乳酪。（圖／十盛熟成奶茶提供）
十盛強打重茶感的「熟成厚乳」、茶奶平衡「熟成輕乳」、交融果香「日曬果茶」、「極萃醇茶」與「生乳奶霜」五大系列手搖飲料，全店共21款手搖飲料，再搭配創新豆奶酪、蕎麥蕨餅、琥珀珍珠、果玉晶球等加料。招牌熟成厚乳系列入門款，首推以世界三大茗茶烏瓦紅茶融合金萱蜜紅茶，深紅茶湯搭配熟成生乳的「極濃鍋煮」，適合搭配蕎麥蕨餅，記者喝起來覺得相當順口，充滿奶香但沒有生膩的厚重感，咬得到Q彈蕨餅散發淡淡蕎麥香，確實很對味；還有搭配手工豆奶酪的「嵐山抹茶」，新鮮濃韻茶香融入醇厚乳感，滿足奶茶控。

▲口感嫩Q的蕎麥蕨餅加料，與十盛熟成奶茶相當搭襯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲口感嫩Q的蕎麥蕨餅加料，與十盛熟成奶茶相當搭襯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲豆奶酪配料，滑軟有豆香。（圖／記者蕭涵云攝）
▲豆奶酪配料，滑軟有豆香。（圖／記者蕭涵云攝）
熟成輕乳系列還貼心打造無咖啡因的「冬焙蕎麥」選擇，直接附有附蕎麥蕨餅加熟成輕乳，柔順無負擔；另有適合搭配琥珀珍珠的秋韻金萱、與最佳搭配豆奶酪的初春玉露。「日曬果茶」系列則有金柚芽心冬片、荔枝果玉冰茶、紅柚果玉冰茶、香檸紅玉冰茶、春橙玉露綠茶等選擇，主打的「鳳梨蕎麥冰茶」，可是選用金鑽鳳梨、台農17號、土鳳梨等不同品種，以天然蔗糖細火慢熬出酸甜，還將鮮切鳳梨果丁一起加入手搖飲料。

▲酸香生滋的「鳳梨蕎麥冰茶」。（圖／十盛熟成奶茶提供）
▲酸香生滋的「鳳梨蕎麥冰茶」。（圖／十盛熟成奶茶提供）
▲十盛熟成奶茶在香醇奶香中喝得到茶香。（圖／記者蕭涵云攝）
▲十盛熟成奶茶在香醇奶香中喝得到茶香。（圖／記者蕭涵云攝）
根據2023年外送平台調查，全年度最熱門的外送品項為「奶茶」，無論手搖飲店、生鮮雜貨店都是暢銷第一，足見台灣人有多愛喝奶茶。而「十盛SHISHENG」首發進駐手搖飲料一級戰區台北市通化街，4月初試營運便吸引人潮大排隊，還沒開幕就爆紅！《NOWnews今日新聞》造訪當日上午還沒開店，門口就聚集10多位民眾排隊；拍攝至約莫中午前離開門市時，人潮更已排到馬路上，超人氣程度還引來周邊店家頻頻關切，口碑與話題性可見一斑。

▲「十盛熟成奶茶」菜單，全品項手搖飲料與價格一次看。（圖／翻攝自十盛熟成奶茶FB）
▲「十盛熟成奶茶」菜單，全品項手搖飲料與價格一次看。（圖／翻攝自十盛熟成奶茶FB）
另外，源自台中的「序序茶」紅茶莊園，擁有百年長順茶廠並自營「紅茶製研所」，堅持發揮頂級紅茶的深厚底蘊、並自產自銷維護品質，繼逢甲店後插旗勤美商圈，還全新推出「皇家紅茶」季節限定新品。開幕期間即日起至4月19日，追蹤官方社群可享任一飲品「現折10元」優惠；4月18日至4月19日，出示任一手搖飲品牌空杯並追蹤序序茶IG或FB，可享「免費續好茶」中杯（限量100杯）。

▲台中的「序序茶」再插旗勤美商圈。（圖／序序茶提供）
▲台中的「序序茶」再插旗勤美商圈。（圖／序序茶提供）
▲序序茶全新推出「皇家紅茶」，勤美店還有開幕優惠。（圖／序序茶提供）
▲序序茶全新推出「皇家紅茶」，勤美店還有開幕優惠。（圖／序序茶提供）

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