阿部瑪利亞宣布「經營抖音」挨轟！女神難過曝心聲：想退追沒關係
日本女星阿部瑪利亞，自2017年宣布來台灣發展後人氣暴漲，特別是加入網路節目《木曜四超玩》之後迅速成為國民女神，努力學習台灣文化的精神，獲得粉絲們敬佩與讚賞。怎料，阿部瑪利亞12日宣布成為一名抖音直播主後竟引發激進網友反彈、揚言抵制，讓阿部瑪利亞忍不住發文感嘆，「想退追真的沒關係！」語氣相當難過。
記者詹鎰睿／綜合報導
阿部瑪利亞在12日YouTube影片上宣布進軍抖音並設下目標，要在3個月內達成10000人追蹤，為此，阿部瑪利亞做了許多功課，也嘗試各種不同類型的影片，中間一度卡在4千人，還跑去拜訪百萬抖音直播主「木星人」尋求建議，為了達成企劃目標，阿部瑪利亞不惜拋開偶包、搞笑扮醜，整個過程十分敬業。
後來阿部瑪利亞發現做了「日文空耳挑戰」的系列影片後，有成功抓住觀眾口味，觀看次數也暴增到36萬，追蹤人數也順利達標。影片曝光後竟出現不少人留言表示「非常討厭抖音」、「希望阿部專心在IG、YouTube」、「抖音我實在無法接受，下載一周就刪除了」，甚至出現退追、抵制等言論。
對此，阿部瑪利亞似乎非常難過，便在threads上發文寫下心情，「想退追真的沒關係、不喜歡我真的沒關係，世界上有這麼多人、本來就不可能滿足所有人，我只能相信我自己覺得好玩快樂的事情、東西跟大家分享，然後有些人也覺得好玩、可以得到快樂，為了這些跟我有共鳴的人、然後變喜歡我、支持我的人，我非常願意繼續努力，能夠滿足這些人就可以了！真的。」字句都讓人十分心疼。
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