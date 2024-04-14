生出「狼人」寶寶！媽自爆懷孕曾吃貓：被詛咒了 醫師揭罕見病因
破除詛咒的迷思！近期在菲律賓，有一位「狼人」男童在網路上爆紅，而媽媽曾一度自責認為，自己在懷孕時期曾吃了一隻黑貓，才導致孩子被詛咒。不過醫師看完後，則認為這是一種罕見疾病「先天性遺傳多毛症」，又稱「狼人綜合症」（Werewolf Syndrome），發生率約10億分之1。
記者潘毅／綜合報導
綜合外國媒體報導，一位菲律賓媽媽阿爾瑪（Alma Gamongan），目前育有1個女兒、2個兒子，但2年前出生的小兒子賈倫（Jaren Gamongan），剛誕生臉部就充滿毛髮，看起來就是「狼人」模樣，但長女、長子卻沒有這樣的情況發生。
隨著賈倫一天天長大，其臉部的大量毛髮卻完全沒有消失的跡象，剃完仍不斷長出，這讓媽媽阿爾瑪忍不住崩潰，認為是自己在懷孕期間，請朋友抓了1隻黑貓煮來吃，所導致的「黑貓詛咒」，村民們也一度認同這個說法。
不過有醫師看完賈倫的情況後，認為他罹患的是極度罕見的「先天性遺傳多毛症」，又被稱作「狼人綜合症」（Werewolf Syndrome），發生率大約是10億分之1，且無法治癒，但可透過雷射除毛等方式緩解。
得知了兒子真實病情的阿爾瑪，也終於放下心中的大石頭，更時常在臉書上開啟直播，與大眾分享賈倫的近況，不少網友因此成為可愛賈倫的粉絲，但阿爾瑪唯一掛心的，就是未來賈倫要上學時，可能會因外貌而遭受欺凌。