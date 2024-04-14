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熱火本季戰績普通！季後賽仍令人畏懼 能否再度上演「以下剋上」

▲邁阿密熱火去年在搶七擊敗波士頓塞爾提克，以第8種子身分拿下東區冠軍，上演「老八傳奇」，儘管例行賽戰績普通，但進入季後賽後他們仍是各支強隊的一大威脅之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密熱火去年在搶七擊敗波士頓塞爾提克，以第8種子身分拿下東區冠軍，上演「老八傳奇」，儘管例行賽戰績普通，但進入季後賽後他們仍是各支強隊的一大威脅之一。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

邁阿密熱火去年上演令人印象深刻的「老八傳奇」，儘管例行賽戰績最終僅拿下44勝38敗，排名東區第7，甚至還要去打附加賽，但最終卻一路在季後賽過關斬將，甚至淘汰東區奪冠熱門塞爾提克，雖然最終在冠軍賽上以1:4不敵金塊，但仍然寫下屬於熱火隊的傳奇。本賽季熱火能否再一次上演「例行賽養生，季後賽殺生」的戲碼，非常值得觀察。

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本賽季熱火隊例行賽的表現，與上賽季相去不遠，截稿前為45勝36敗，暫居東區第8位置，儘管熱火這幾年戰績在例行賽多次都在第7、第8左右徘徊，但他們已經多次證明，有「士官長」Jimmy Butler的球隊，就是能夠上演奇蹟，Butler屢屢都能在比賽的關鍵時刻站出來，開啟「吉巴」模式，幫助球隊投進許多致勝球，這也是熱火在季後賽非常可怕的主因，甚至也有許多球隊會策略性的避開在第一輪就遇上熱火。

▲「士官長」Jimmy Butler多次在季後賽上一肩扛起球隊，是熱火去年能夠在東區冠軍戰淘汰塞爾提克，闖進總冠軍賽最重要的功臣。（圖／美聯社／達志影像）
▲「士官長」Jimmy Butler多次在季後賽上一肩扛起球隊，是熱火去年能夠在東區冠軍戰淘汰塞爾提克，闖進總冠軍賽最重要的功臣。（圖／美聯社／達志影像）

Jimmy Butler自76人離開來到熱火後，已2度帶領球隊闖進總冠軍賽，雖然最終都飲恨失利，一次敗給由「詹皇」LeBron James帶領的湖人，一次則是敗給身手萬能的Nikola Jokic率領的金塊，然而熱火在Jimmy Butler與主帥Erik Spoelstra的帶領之下，仍舊是許多球隊的「夢魘」。

回顧過去Jimmy Butler在季後賽的經典表現，2022年季後賽第一輪對上強敵公鹿，G4傷兵眾多的熱火，原先第4節還落後達雙位數差距，但Butler一肩扛起球隊，開始瘋狂追分，個人在第四節獨拿22分，幫助熱火在主場逆轉獲勝，本場比賽Jimmy Butler狂轟56分，也寫下聯盟季後賽單場得分第4高的紀錄，僅次於Michael Jordan 63分、Elgin Baylor 61分和Donovan Mitchell的57分


Game5中，Jimmy Butler同樣上演神仙級表現，決勝節再度挺身而出，率領球隊在第四節打出一波 32 ：16 的大反攻，比賽結束前 2.1 秒，Butler再以一記不可思議的空中接力，扭腰後放進兩分，硬是將比賽帶進延長。熱火在延長賽手感火燙取得領先，雖然公鹿一度靠著Giannis Antetokounmpo追至2分差，但最終無法扭轉頹勢，熱火創下睽違11年以來的老八傳奇，Jimmy Butler全場攻下42分


快評：熱火有望再度「以下剋上」，但難過綠衫軍這關

熱火在Jimmy Butler與主戰中鋒Bam Adebayo帶領之下，防守本身就有一定震懾力，團隊防守效率在聯盟當中都能名列前段班。進攻方面，今年射手「英雄哥」Tyler Herro不如去年受傷無法出賽，今年順利回歸，場均貢獻21分。

若搭配其他角色球員，像是Caleb Martin、Duncan Robinson，甚至透過交易找來的Terry Rozier等人，能在季後賽中適時跳出來，熱火隊還是一支非常有威脅性的球隊，預計第一輪若不是遇上塞爾提克，而是面對公鹿、尼克或騎士，有機會再度上演「以下剋上」的戲碼，但能不能走得更遠，還是要看Jimmy Butler能否有過往季後賽上神仙級的表現。

▲邁阿密熱火「英雄哥」Tyler Herro今年順利回歸，南灘軍團想要在季後賽走得更遠，Herro的狀態相當關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密熱火「英雄哥」Tyler Herro今年順利回歸，南灘軍團想要在季後賽走得更遠，Herro的狀態相當關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
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