熱火本季戰績普通！季後賽仍令人畏懼 能否再度上演「以下剋上」

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Jimmy Butler自76人離開來到熱火後，已2度帶領球隊闖進總冠軍賽，雖然最終都飲恨失利，一次敗給由「詹皇」LeBron James帶領的湖人，一次則是敗給身手萬能的Nikola Jokic率領的金塊，然而熱火在Jimmy Butler與主帥Erik Spoelstra的帶領之下，仍舊是許多球隊的「夢魘」。
回顧過去Jimmy Butler在季後賽的經典表現，2022年季後賽第一輪對上強敵公鹿，G4傷兵眾多的熱火，原先第4節還落後達雙位數差距，但Butler一肩扛起球隊，開始瘋狂追分，個人在第四節獨拿22分，幫助熱火在主場逆轉獲勝，本場比賽Jimmy Butler狂轟56分，也寫下聯盟季後賽單場得分第4高的紀錄，僅次於Michael Jordan 63分、Elgin Baylor 61分和Donovan Mitchell的57分。
Game5中，Jimmy Butler同樣上演神仙級表現，決勝節再度挺身而出，率領球隊在第四節打出一波 32 ：16 的大反攻，比賽結束前 2.1 秒，Butler再以一記不可思議的空中接力，扭腰後放進兩分，硬是將比賽帶進延長。熱火在延長賽手感火燙取得領先，雖然公鹿一度靠著Giannis Antetokounmpo追至2分差，但最終無法扭轉頹勢，熱火創下睽違11年以來的老八傳奇，Jimmy Butler全場攻下42分。
快評：熱火有望再度「以下剋上」，但難過綠衫軍這關
熱火在Jimmy Butler與主戰中鋒Bam Adebayo帶領之下，防守本身就有一定震懾力，團隊防守效率在聯盟當中都能名列前段班。進攻方面，今年射手「英雄哥」Tyler Herro不如去年受傷無法出賽，今年順利回歸，場均貢獻21分。
若搭配其他角色球員，像是Caleb Martin、Duncan Robinson，甚至透過交易找來的Terry Rozier等人，能在季後賽中適時跳出來，熱火隊還是一支非常有威脅性的球隊，預計第一輪若不是遇上塞爾提克，而是面對公鹿、尼克或騎士，有機會再度上演「以下剋上」的戲碼，但能不能走得更遠，還是要看Jimmy Butler能否有過往季後賽上神仙級的表現。
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