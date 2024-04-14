NBA史上第一次！收官戰3隊搶頭號種子　雷霆第3種子是最理想結局

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目前的情況看來，雷霆隊以第3種子結束例行賽可能是最理想的結局，這不僅意味著他們將在季後賽第一輪擁有主場優勢，而且還可能避開一些強勁對手，而雷霆隊的潛在對手包括新奧爾良鵜鶘隊、鳳凰城太陽隊。
與太陽隊的對決被認為是理想的選擇，因為相比之下，面對擁有Stephen Curry的金州勇士，或者是LeBron James領軍的洛杉磯湖人，可能會為雷霆帶來更大的挑戰。至於面對太陽隊是相對可控，有利於雷霆隊發揮他們的團隊優勢。
此外，第3種子還將使雷霆避開洛杉磯快艇或達拉斯獨行俠，由於兩隊將在首輪碰頭，這對雷霆來說是一個戰略上的勝利，進入NBA總冠軍賽的道路相對較為平坦。
快艇與獨行俠兩隊都擁有板凳深度，而且快艇有James Harden、Kawhi Leonard、Paul George和Russell Westbrook四巨頭，獨行俠則是有「東歐組合」Luka Doncic與Kyrie Irving。
西區頭號種子戰況分析：
1.若雷霆和灰狼取勝，金塊輸球，則灰狼第1，雷霆第2，金塊第3。
2.若雷霆和金塊取勝，灰狼輸球，雷霆第1，金塊第2，灰狼第3。
3.若灰狼和金塊取勝，雷霆輸球，則灰狼第1、金塊第2，雷霆第3。
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