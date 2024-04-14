NBA附加賽戰況總整理！西區八強之爭　湖人佔優勢、勇士剩一條路

NBA史上第一次！收官戰3隊搶頭號種子　雷霆第3種子是最理想結局

▲NBA西區頭號種子爭奪戰！雷霆、金塊、灰狼都有機會，結果要等收官戰才揭曉。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA西區頭號種子爭奪戰！雷霆、金塊、灰狼都有機會，結果要等收官戰才揭曉。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

隨著NBA例行賽將於4月15日結束，奧克拉荷馬雷霆隊確定是自2020年以來首次回歸季後賽，目前雷霆與明尼蘇達灰狼、丹佛金塊都有機會在例行賽最終戰拿下西區第一種子，這也是NBA史上首見。在剩最後一場比賽的情況下，雷霆隊的季後賽潛在對手攸關能否走得更遠，美媒《運動畫刊》分析總結，雷霆獲得第3種子是最佳情況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雷霆的理想結局：西區第3種子

目前的情況看來，雷霆隊以第3種子結束例行賽可能是最理想的結局，這不僅意味著他們將在季後賽第一輪擁有主場優勢，而且還可能避開一些強勁對手，而雷霆隊的潛在對手包括新奧爾良鵜鶘隊、鳳凰城太陽隊。

與太陽隊的對決被認為是理想的選擇，因為相比之下，面對擁有Stephen Curry的金州勇士，或者是LeBron James領軍的洛杉磯湖人，可能會為雷霆帶來更大的挑戰。至於面對太陽隊是相對可控，有利於雷霆隊發揮他們的團隊優勢。

此外，第3種子還將使雷霆避開洛杉磯快艇或達拉斯獨行俠，由於兩隊將在首輪碰頭，這對雷霆來說是一個戰略上的勝利，進入NBA總冠軍賽的道路相對較為平坦。

快艇與獨行俠兩隊都擁有板凳深度，而且快艇有James Harden、Kawhi Leonard、Paul George和Russell Westbrook四巨頭，獨行俠則是有「東歐組合」Luka Doncic與Kyrie Irving。

西區頭號種子戰況分析：

1.若雷霆和灰狼取勝，金塊輸球，則灰狼第1，雷霆第2，金塊第3。

2.若雷霆和金塊取勝，灰狼輸球，雷霆第1，金塊第2，灰狼第3。

3.若灰狼和金塊取勝，雷霆輸球，則灰狼第1、金塊第2，雷霆第3。

▲奧克拉荷馬雷霆在Shai Gilgeous-Alexander領導之下成為西區強權。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧克拉荷馬雷霆在Shai Gilgeous-Alexander領導之下成為西區強權。（圖／美聯社／達志影像）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

勇士不拚西區第8了？最終戰很可能輪休　Curry等5大主力出戰成疑

太陽避免附加賽要看紫金大軍臉色！Booker「罕見」喊話：湖人加油

湖人壞消息！防守悍將Vanderbilt扭傷未完全康復　恐趕不及附加賽

NBA附加賽戰況總整理！西區八強之爭　湖人佔優勢、勇士剩一條路

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生