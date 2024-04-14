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LOL／LCK冠軍賽T1「1:1」GEN！Faker沙皇秀翻　32分鐘扳平戰局

▲ 2024 LCK 春季冠軍賽，由 Faker 領軍的世界冠軍班底 T1 對決 GEN。（圖／LCK 社群）
▲ 2024 LCK 春季冠軍賽，由 Faker 領軍的世界冠軍班底 T1 對決 GEN。（圖／LCK 社群）

記者張志浩／綜合報導

LOL《英雄聯盟》韓國聯賽 LCK 季後賽來到最後一天，冠軍戰由 Faker 領軍的世界冠軍班底 T1 對決 GEN，兩隊雖然都已拿下 MSI 季中邀請賽的參賽資格，不過國內聯賽冠軍仍是選手必須追求的生涯榮耀，《NOWnews》也持續透過文字不斷更新，帶玩家粉絲們一起了解 2024 LCK 春季冠軍賽。

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▲T1 神主牌 Faker 持續帶領小老弟們挑戰 GEN。（圖／LCK 社群）
▲T1 神主牌 Faker 持續帶領小老弟們挑戰 GEN。（圖／LCK 社群）
🟡BO1第一場（T1 0:1 GEN）

📍藍方 GEN：藍寶、維爾戈、庫奇、克黎思妲、納帝魯斯
📍紅方 T1：厄薩斯、茂凱、阿祈爾、達瑞文、波比

前期 GEN 下路雙人馬上策動戰術，早早移動到上路將 Zeus 擊殺，乘著前期優勢，雙方前14分鐘各拿一條小龍，但 GEN 多吃 T1 6層塔皮，取得1500的經濟優勢，不過15分鐘 T1 策動下路3夾2，Gumayusi 從自家高地精準的達瑞文大絕丟向龍區方下，拿下誇張擊殺，瞬間將經濟拉近。

但 GEN 靠著穩定運營和團隊 Poke 優勢，在中期將雪球滾大，直到遠古巨龍團，GEN 先將 Zeus 和 Gumayusi 擊殺，不過 Faker 開秀，硬將團戰打成4換4，最後一波遠古巨龍團，T1 決定全員 Rush 但 Cayon 強勢重擊搶龍，最終 GEN 花費43分鐘，以人頭數24比10，拿下第一局小分。

▲ 2024 LCK 春季冠軍賽，首戰GEN 花費43分鐘，以人頭數24比10擊敗 T1 先馳得點。（圖／LCK）
▲ 2024 LCK 春季冠軍賽，首戰GEN 花費43分鐘，以人頭數24比10擊敗 T1 先馳得點。（圖／LCK）
🟡BO1第二場（T1 1:1 GEN）

📍藍方 T1：卡桑帝、趙信、阿祈爾、克黎思妲、妮可
📍紅方 GEN：雷珂煞、銳兒、翱銳龍獸、法洛士、安妮

4分30秒，GEN 打野往下移動，安妮閃暈克黎思妲，但反遭 Gumayusi 拿下首殺，Canyon 則取下 Guma 人頭達成1換1；15分鐘開始雙方你來我往，團戰互有勝利，到30分鐘 T1 也僅有2000元的經濟領先，最後 T1 抓準時機取得巴龍，中路順勢一波推進，花費32分鐘扳平戰局。

▲ 2024 LCK 春季冠軍賽，第二局戰 T1 花費32分鐘，將戰局扳平。（圖／LCK）
▲ 2024 LCK 春季冠軍賽，第二局戰 T1 花費32分鐘，將戰局扳平。（圖／LCK）
🟡BO1第三場（T1 1:1 GEN）

📍藍方 GEN：雷珂煞、史瓦妮、阿祈爾、亞菲利歐、露璐
📍紅方 T1：扎克、趙信、塔莉雅、路西恩、娜米




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