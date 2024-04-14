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《戲說》女星遭不明人士「恐嚇要性侵」　本人嚇壞急報警

▲《戲說台灣》陳小菁遭到不明網友出言恐嚇，立即發文告知粉絲，並報警處理。（圖／IG vivi0406vivi）
▲《戲說台灣》陳小菁遭到不明網友出言恐嚇，立即發文告知粉絲，並報警處理。（圖／IG vivi0406vivi）

記者施以慧／綜合報導

今年45歲的台灣女演員陳小菁，因演出《戲說台灣》及多部本土連續劇而爆紅，今（14）日卻突然在IG上發布一則令人震驚的貼文，圖片竟是一張臉書截圖，對方不僅沒有頭像，還對陳小菁說出性侵的恐嚇語句，讓她本人嚇壞了，立即將對話截圖發到網路上，表示對這樣不懷好意的網友感到恐懼。

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▲陳小菁收到恐嚇信息相當害怕，不僅報警處理，也發到網上要警告兇手。（圖／IG vivi0406vivi）
▲陳小菁深夜收到不明人士傳送的恐嚇信息相當害怕。（圖／IG vivi0406vivi）
陳小菁在貼文中表示：「在113年4月12日晚上22:50在社群Facebook收到這樣的私訊，對於這樣的留言言論，我想說的是，現今社會就是有這樣躲在平台後面，性騷擾、恐嚇女性的人，我覺得我應該勇敢的站出來，這樣的字眼令我身心感覺到恐懼、害怕、不舒服，因此我選擇了報警，希望躲在平台後面的壞人可以被處罰，也希望社群平台官方可以協助被害人找到壞人，法網恢恢疏而不漏，千萬不要心存僥倖心態的去傷害人，每個人都要對自己說的話、做的事負責任，法律要處罰壞人，保護被害人的。謝謝協助我報案的警察們，你們辛苦了。」

▲陳小菁透過更新動態表示，感謝警察的幫助，也警告嫌疑人不要有僥倖心態。（圖／vivi0406vivi）
▲陳小菁透過更新動態表示，感謝警察的幫助，也警告嫌疑人不要有僥倖心態。（圖／vivi0406vivi）
所幸陳小菁已經報警處理，也提到現今社會還是有不少人躲在電腦裡騷擾女性，讓粉絲都替她感到心疼：「太恐怖了，出門在外也要注意安全」、「好扯，真的病態」。

▲江國賓（右）看見陳小菁（左）深夜發文，也留言關心（圖／vivi0406vivi）
▲江國賓（右）看見陳小菁（左）深夜發文，也留言關心（圖／vivi0406vivi）
同時是本土劇男演員也是陳小菁乾爸的江國賓和其他粉絲則出面緩和留言區氣氛：「女兒，還是要注意喔」、「叫蔡韻如出來嗆爆她，女神小心願妳平安對方被抓」，由於陳小菁2019年在本土劇《炮仔聲》中飾演蔡韻如一角，至今讓人印象深刻，直至現在也有不少粉絲用劇中的「蔡韻如」來稱呼她。

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