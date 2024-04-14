《戲說》女星遭不明人士「恐嚇要性侵」　本人嚇壞急報警

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所幸陳小菁已經報警處理，也提到現今社會還是有不少人躲在電腦裡騷擾女性，讓粉絲都替她感到心疼：「太恐怖了，出門在外也要注意安全」、「好扯，真的病態」。
同時是本土劇男演員也是陳小菁乾爸的江國賓和其他粉絲則出面緩和留言區氣氛：「女兒，還是要注意喔」、「叫蔡韻如出來嗆爆她，女神小心願妳平安對方被抓」，由於陳小菁2019年在本土劇《炮仔聲》中飾演蔡韻如一角，至今讓人印象深刻，直至現在也有不少粉絲用劇中的「蔡韻如」來稱呼她。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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