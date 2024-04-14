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電線杆貼滿廣告紙！他撕毀遭警察制止「這樣是毀損罪」　真相反轉

▲近期銀行家「尼莫」目睹小廣告張貼的瞬間，並感慨「這種亂貼廣告的行銷手法不知何時才能改善」。（圖／取自銀行家尼莫臉書）
▲近期銀行家「尼莫」目睹小廣告張貼的瞬間，並感慨「這種亂貼廣告的行銷手法不知何時才能改善」。（圖／取自銀行家尼莫臉書）

記者潘毅／綜合報導

台灣街頭巷尾能看到許多電線杆、變電箱，上頭常常會有許多白白的殘膠，因為常會有各種業者張貼小廣告，清除後又再度出現，造成市容髒亂，也讓相關單位煩惱不已。近期銀行家「尼莫」就目睹小廣告張貼的瞬間，並感慨「這種亂貼廣告的行銷手法不知何時才能改善」，貼文引發廣泛討論，更有民眾留言透露「曾撕毀小廣告卻遭警察勸導」，不過仔細研究相關規定後，發現真相大反轉。

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亂貼廣告成台灣常態！髒亂市容難改善

銀行家「尼莫」日前在個人粉專分享，自己在街頭上目睹電線杆小廣告產生的瞬間，只見畫面中一位女子騎著電動自行車，將前方布袋中的廣告紙拿出貼在電線杆上，整個流程相當俐落順暢。

仔細一看電線杆，更發現上頭充滿許多白色殘膠，一堆小廣告才剛被清除，又馬上冒出新的，市容永遠難以改善，也讓尼莫感嘆表示：「台灣房仲業這種亂貼廣告的行銷手法不知何時才能改善」，貼文也引發廣泛討論。

▲林立昌表示，市民每撕除200張A4廣告紙就可兌換50元的市民卡加值金或同值禮卷，還可參加抽獎。（圖／桃園市環保局提供）
▲台灣街頭巷尾的變電箱、電線杆上，總能看見許多廣告紙張貼。（圖／桃園市環保局提供）
撕毀小廣告卻遭警察制止！法律層面真相揭曉

而在這篇文章的留言處中，更有民眾大吐苦水表示：「上次撕掉這種廣告，遇到警察巡邏，還告訴我這樣是毀損罪，這次先勸導，超瞎！」遭遇曝光也引發另外一個層面的討論「這樣能算是毀損罪嗎？」

事實上，相似的案例在十年前也曾發生，據《法律諮詢家》上曹尚仁律師之回應，由於張貼人將廣告傳單張貼於公共場所或是他人物品上之後，應可認定其拋棄所有權，該物變成無主物，將該傳單撕毀，應難以成立毀損罪。而張貼人則違反廢棄物清理法，可處罰鍰。

縣市政府出招！邀民眾撕廣告換禮物

各縣市政府針對這種到處亂張貼的小廣告，也頭痛不已，而桃園市環保局更在2022年時，首創「撕小廣告換好禮」，邀請民眾順手撕廣告換好禮，當時活動引發大批民眾響應，最終撕毀了 1 萬 2970 公斤、129 萬張的違規廣告單。

桃園環保局長陳世偉也指出，違規小廣告除了違反廢棄物清理法跟電信法之外，如果房仲業廣告單上沒有註明經紀業名稱，也違反了不動產經紀業管理條例，將移請地政局依法裁罰，可裁罰 6 到 30 萬元罰款，比廢棄物清理法最高 6000 元的罰鍰還要高。

而新北市環保局目前仍有「集撕廣益」撕除小廣告之活動，活動期間為4月1日至11月30日，只要民眾只要撕除1公斤以上的小廣告即可兌換2包衛生紙、專用垃圾袋或其他環保生活好禮，若撕除違規小廣告滿5公斤、累計達5張摸彩券者，只要掃描摸彩券上QRcode填寫相關資料並上傳5張摸彩券存根聯照片，就可以獲得加碼抽大獎機會，有機會獲得節能智慧家電、無線型耳機等15個獎項，若有學生身分還可申請環境教育時數認證。

▲2022年桃園市民一共撕毀了 1 萬 2970 公斤、129 萬張的違規廣告單。（圖／桃園市環保局）
▲2022年桃園市民一共撕毀了 1 萬 2970 公斤、129 萬張的違規廣告單。（圖／桃園市環保局）
綜合上述種種因素，撕毀電線杆上的小廣告，是無法構成「毀損罪」的，因此未來民眾可放心大膽的撕除，一起維護環境整潔。

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