陳芳語準備廝殺吳卓源！Keanna參戰爆料「她和謝和弦錄音室做X」

陳勢安公主抱李玉璽示愛！自爆「舊情復燃」關鍵時間點

▲陳勢安公主抱李玉璽示愛，透露兩人是因為錄節目才「舊情復燃」。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲陳勢安公主抱李玉璽示愛，透露兩人是因為錄節目才「舊情復燃」。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者黃雅琪／台北報導

「大勢情歌王」陳勢安今（14）日舉行新專輯《走心的歌》台北簽唱會，多年老友李玉璽驚喜現身站台，陳勢安坦言兩人以前並不熟，後來是因為一起上節目《綜藝玩很大》才重新牽起友誼的橋梁；正在忙宣傳期的陳勢安，希望之後能找時間休息、出國走走：「可能去日本吃拉麵、無菜單料理，買衣服之類的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李玉璽（右）替老友陳勢安簽唱會站台。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲李玉璽（右）替老友陳勢安簽唱會站台。（圖／記者吳翊緁攝影）
陳勢安、李玉璽、Bii（畢書盡）和陳彥允昔日被稱為「老鷹四少」，今日陳勢安舉行新專輯《走心的歌》台北簽唱會，李玉璽也不忘到場力挺老友。陳勢安透露兩人單飛發展後，其實有好多年沒有見面，後來是因為一起上節目《綜藝玩很大》才終於「舊情復燃」：「我們真正舊情復燃是上《綜藝玩很大》的時候，在玩的過程中聊了很多、想起以前的事情。」

▲陳勢安穿薄紗露出精壯體態。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲陳勢安穿薄紗露出精壯體態。（圖／記者吳翊緁攝影）
陳勢安坦言與李玉璽以前不熟，各自都有唱歌、拍戲等工作，也少有機會遇上一面，私下也沒有另外約見面，但澄清彼此之間沒有「誤會」，聊天都是男生間直來直往的對話。身高178公分的陳勢安笑說以前團體時期，大家拍照都要配合182公分的李玉璽，最高的他總是會被推到旁邊站：「偏偏我跟他身高差不多，他會縮減、我增加，自己爆料自己；我就是愛穿高跟鞋！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

陳勢安確診暴瘦！肌肉流失嚴重　開工身體狀況曝光

影音／李玉璽入住千萬豪宅！敞開雙手徵女主人「慢慢尋找」

李玉璽《婚》紗照流出！正妹老婆「深V」裂超低　有料身材不藏了

蔡燦得父親不爽黃子佼！曾拉走女兒「退張菲通告」：他在我們不錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生