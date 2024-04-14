陳勢安公主抱李玉璽示愛！自爆「舊情復燃」關鍵時間點
「大勢情歌王」陳勢安今（14）日舉行新專輯《走心的歌》台北簽唱會，多年老友李玉璽驚喜現身站台，陳勢安坦言兩人以前並不熟，後來是因為一起上節目《綜藝玩很大》才重新牽起友誼的橋梁；正在忙宣傳期的陳勢安，希望之後能找時間休息、出國走走：「可能去日本吃拉麵、無菜單料理，買衣服之類的。」
記者黃雅琪／台北報導
陳勢安、李玉璽、Bii（畢書盡）和陳彥允昔日被稱為「老鷹四少」，今日陳勢安舉行新專輯《走心的歌》台北簽唱會，李玉璽也不忘到場力挺老友。陳勢安透露兩人單飛發展後，其實有好多年沒有見面，後來是因為一起上節目《綜藝玩很大》才終於「舊情復燃」：「我們真正舊情復燃是上《綜藝玩很大》的時候，在玩的過程中聊了很多、想起以前的事情。」
陳勢安坦言與李玉璽以前不熟，各自都有唱歌、拍戲等工作，也少有機會遇上一面，私下也沒有另外約見面，但澄清彼此之間沒有「誤會」，聊天都是男生間直來直往的對話。身高178公分的陳勢安笑說以前團體時期，大家拍照都要配合182公分的李玉璽，最高的他總是會被推到旁邊站：「偏偏我跟他身高差不多，他會縮減、我增加，自己爆料自己；我就是愛穿高跟鞋！」
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