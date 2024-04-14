柯文哲昔嗆反年改「王八蛋」　黃捷問：現在藍白是王八蛋嗎？

反年改復議表決未簽到　綠委轟黃國昌「打臉2017的自己」

▲民眾黨立委黃國昌上周院會未簽到也未投票，民進黨批評民眾黨反年改，打臉過去自己。（圖／NOWnews資料照片）
▲民眾黨立委黃國昌上周院會未簽到也未投票，民進黨批評民眾黨反年改，打臉過去自己。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳威叡／台北報導

立法院周五院會針對年金改革復議案過招，而民眾黨立委在議場卻未投票，讓民進黨團質疑此舉是反年改，黃國昌則稱院會五二一次會，「下周二再補簽即可」，更批評民進黨潑髒水，二元化貼標籤行為應停止。對此民進黨團幹事長吳思瑤說，年改就「挺」跟「反」，難不成黃國昌可以生出第三個選項？批評2024黃國昌打臉2017黃國昌；2024的柯文哲，也成了他口中的「王八蛋，這些反年改團體」。

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對於黃國昌周五在院會卻未簽到，被質疑是反年改留下紀錄。黃國昌則稱院會五二一次會，「下周二再補簽即可」，批評民進黨潑髒水。

對此吳思瑤反問，有人上班早上不打卡，下午再打卡的嗎？每次簽到跑第一的黃國昌，偏偏周五人已到場不簽到，要等到下周二再跑一趟去簽到？此外周五有重要議案表決，要簽到才能領表決卡，這是最基本的動作，而不簽到就能製造完美的不在場證明，黃國昌的詭計騙得了3歲孩子，騙得過民眾黨上下，騙不倒民進黨。

吳思瑤表示，年改就兩個方向「挺」跟「反」而已，難不成黃國昌可以生出第三個選項？年金改革是大是大非，是世代正義，更是超越黨派。黃國昌可以不支持民進黨，但應該要挺年輕人，站在正義的一方。

最後吳思瑤批評，2024的黃國昌，打臉2017的黃國昌；2024的柯文哲，也成了自己口中「王八蛋，這些反年改團體」。最後送民眾黨一句話「政治不難，找回良心而已！」把柯語錄回敬民眾黨政客們。

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