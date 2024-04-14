湖人險勝灰熊怪事一籮筐！計時器故障多打66秒、詹皇2次走步漏判
湖人險勝灰熊怪事一籮筐！正處於附加賽卡位戰的洛杉磯湖人，在昨（13）日險勝曼菲斯灰熊後，取得較為有利的戰績。不過NBA官方在今（14）日坦承，計時器在第三節發生錯誤，讓比賽多打了66秒，且在最後2分鐘有出現3次誤判，都是出現在湖人隊一方，其中包含詹皇（LeBron James）的2次走步漏判。
記者林之越/綜合報導
根據美國媒體《ESPN》報導，在湖人、灰熊比賽的第三節尾聲，本來應該僅剩下1分14秒，但在灰熊發生進攻時間違例後，計時器出現故障，時間被重調至2分20秒，讓比賽足足多了66秒，不過當下並沒有球隊、裁判或甚至工作人員及時發現。
所幸，兩隊在這66秒期間，都各拿下2分，對於比賽結果來說的影響較小，但在NBA宣布的最後兩分鐘裁判報告中，出現的3次誤判都對湖人相對有利。根據報告內容得知，有2次誤判都發生在湖人隊詹皇身上，且都是走步違例，但裁判並沒有判罰，尤其詹皇在第47.7秒時的進攻拿下了關鍵超前分。
此外，比賽鐘響前12.2秒，湖人前鋒八村壘明顯出腳阻擋了灰熊GG Jackson的切入，不過裁判發生漏判失誤，間接導致灰熊總教練Taylor Jenkins不滿判決抗議，被吹判1次技術犯規，影響相當重大。
最終，湖人以123：120險勝，即便灰熊已確定沒有季後賽可以參加，但湖人奪下的這1勝至關重要，成功卡住第8種子位置，和沙加緬度國王、金州勇士取得1場勝差的差距。
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