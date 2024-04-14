Ella開唱「見到田馥甄爆哭」　揪S.H.E粉絲拱Selina：二胎成功

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Ella對現場粉絲們表達真摯的感謝：「謝謝你們為了我，把你們的時間空下來，可以跟你們近距離分享，我好喜歡這樣的場域，可以看清楚你們每一個人的臉！」Ella這場演唱會雖然是免費入場，但不論是在燈光、軟硬體設備，以及舞台視覺效果全都效果滿滿，超過20束的燈光柱依照不同音樂風格變化，Ella不計成本打造這場高規格音樂會，呈現一場極其豐富的視聽覺饗宴。
Ella還準備驚喜彩蛋，並溫柔表示：「接下來這些歌，想唱就唱、想聽就打開你的心，好好聆聽我想表達的感謝心意，謝謝你們愛我們那麼久，一路上風沙星辰，永遠相伴。」接著，Ella帶來組曲〈天灰〉、〈熱帶雨林〉、〈魔力〉，10分鐘滿滿回憶殺讓現場粉絲們都凝聚在一起大聲合唱，不少粉絲因此被感動得落淚，Ella感性地表示：「謝謝你們的魔力，讓我的生命很美好。」
有趣的是，Ella現場抽出一名粉絲合唱〈情書〉、〈都幾歲了〉，粉絲下台後Ella還特地掏出1萬元的好康紅包，貼心表示：「我知道你從香港飛來，多少補貼一點機票的心意。」
事實上，Ella當日下午彩排時，晚上要在台北流行音樂中心開唱的田馥甄，特地帶著花朵無預警現身探班，貼心舉動讓Ella現場感動地落淚。晚上開唱後，另一位好姐妹Selina也在安可時拿著花束上台擁抱Ella，驚喜舉動嚇壞全場。
Selin透露她是帶著兒子「小腰果」一同前往看演唱會：「感受現場氛圍，唱到我們歌的時候，小腰果特別開心，我以妳為榮，妳是超棒的！」Ella笑著回憶9年前在同一個舞台演出時也曾幫Selina許願要成功懷孕，如今真的達成願望，因此Ella搞笑地帶領全場再度齊喊：「祝Selina二胎成功！」
Ella也偷偷透露，下午的Hebe跟晚上的Selina，她們2人送的花束，全都是從後台祝賀花籃裡偷拔的，讓她十分無奈，也讓全場粉絲笑翻。音樂會結束後Ella也迅速換裝在現場加碼舉辦簽名會，並為自己的演出喝采：「舉辦音樂會的焦慮感消失，我享受其中，感受美好晚上幸福，謝謝自己再次享受舞台，會繼續努力！」
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