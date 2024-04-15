搶食全球角色IP經濟大餅　文策院當台灣推手

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「角色IP經濟」，每年在全球有近千億美元的市場規模，近年來在台灣，各種角色也如百花齊放越來越多元，為了讓本土創作者能被看到，由文化部監督的行政法人機構文策院，擔任重要的媒介角色，目標是要讓台灣的角色IP在全球市場也占有一席之地。
文策院院長盧俊偉表示，像是電玩或動畫IP，受眾雖多，但礙於台灣市場與企業規模較小，要由發展出本土的爆紅IP難度較高，但若是插畫，由於創作者入門門檻跟經營成本較低，雖然受眾相對小，但粉絲黏著度卻很高，是台灣可以發展的利基。
像是去（2023）年文策院就領軍台灣14個原創角色品牌前進日本東京，參加「日本授權展」，並以「台灣巷弄最美的人文風景」為主題，透過展會增加曝光，拓展台灣IP跨境授權的機會。另外，在2023「韓國角色授權展」，台灣也沒有缺席，推出《幾米-月亮忘記了》、《饅頭家族》等6組台灣原創角色參展。盧俊偉說，文策院不只帶著台灣IP品牌對到國際參展，也會利用國內的文博會等大小展覽，邀請國外買家直接訪台跟創作者面對面洽談，促成授權商機。
至於如何讓台灣的IP觸角更多元、受眾更擴大，盧俊偉表示可以透過「國際合製」借力使力，他舉例像日本市場很大，台灣優秀的IP若能跟日本合製，就可以順利進入日本的IP產業，並在當地市場發行，如此一來就更有機會擴展到全世界。由本土漫畫家Gene創作的《犬系警探》，就是首部台日合製的漫畫。
《犬系警探》今年開始以每月一話的速度更新，由文策院與日本角川共同支付作者稿費，文策院也協助台灣漫畫家與日本編輯部的溝通聯繫。整個漫畫的創作，和編輯產製過程皆以日本市場角度出發，未來更有機會讓台灣創作的IP動畫化，讓更多人看見具有台灣特色的文化元素。