不怕負面新聞與過勞！AI主播搶攻新世代IP市場

《NOWnews今日新聞》 AI主播「倪珍」人氣越來越旺，多才多藝的她不但能中英語雙聲道、24小時不間斷播報新聞，還會報氣象、聊星座。NOWnews AI主播倪珍製作團隊強調，倪珍最大的優點就是「不用擔心她會過勞和負面形象問題！」未來計畫讓倪珍有更多運用與合作，要搶攻角色IP產業市場。
記者陳采沂／專題報導
「AI主播取代真人」將是未來媒體的趨勢嗎？NOWnews AI主播倪珍製作團隊成員蕭湘怡表示，目前AI幾乎以是跳躍式的成長在進步，將對整個媒體產業的人力運用方式產生天翻地覆的轉變，她觀察到媒體產業中有許多不斷重複的工作內容，消耗掉非常大量的人力、物力跟時間，透過AI取代人去做重複性的工作，可以省下更多成本、帶來更大效益。
「真人未來將被AI取代嗎？」蕭湘怡也要媒體人不要過度擔心，因為未來的人將會去做更有創造力、需要做決策的事情，剩下重複性高、例行的工作事務就會交給AI，形成分工，也就是AI成為人的「輔助工具」，是必然的趨勢。
AI主播倪珍製作團隊的野心不僅於此，他們要讓倪珍成為NOWnews的角色IP，不但幫她打造出來自2073年的未來人形象，還有專屬的生日星座跟喜好等，塑造完整的人設，讓她更有真實感與親切感。
倪珍要搶攻角色IP市場，除了靠亮麗的外型並賦予飽滿的人設，團隊顧問耿暄也透露下一步計畫，除了新聞播報專業外，未來將讓倪珍展現更多生活化的一面，例如目前預計和刑事警察局一起推廣反詐騙，讓倪珍擔任反詐代言人，另外也將跟其他公部門有更多公益性質的合作，讓AI主播有更多的社會使命與責任。