林俊傑相距王心凌300公尺！隔空甜唱〈當你〉 浪漫互相喊話
剛過完43歲生日的林俊傑昨（13）日在天津奧體中心體育場開唱，王心凌也在相隔300公尺外的天津體育館開演唱會。演出中，2人不約而同地都唱了2003年合作的歌曲〈當你〉，並且幽默喊話，可愛互動讓粉絲笑翻，王心凌也特別謝謝當年林俊傑幫她寫出這首歌。
記者張一笙／綜合報導
2003年林俊傑為〈當你〉作曲，並交由王心凌演唱，2010年林俊傑再進行重新編曲並發行，〈當你〉這首歌也因此為2人之間牽起極深的緣分。昨日林俊傑在演唱〈當你〉時，特別跟粉絲提到：「我們在這裡開演唱會，隔壁也有另外一位好朋友在唱演唱會，我想說這一段時間很浪漫，我們把這首歌獻給王心凌。」林俊傑隔空向好友王心凌致意，讓現場粉絲們尖叫不斷。
沒多久，王心凌也選擇〈當你〉作為演唱曲目，同時回應林俊傑：「接下來這首歌，要謝謝正在隔壁開唱的JJ（林俊傑），在我的第一張專輯，他也還沒有當歌手的時候寫給我的，謝謝他！」2人如今都在華語歌壇享有極高成就，同時保有好交情，成為一段佳話。
有趣的是，王心凌感謝林俊傑後還特地向林俊傑演唱會方向隔空致意：「JJ，good show！」未料馬上發現方向不對，並向台下粉絲確認方向後，趕緊換邊再次向林俊傑致意：「JJ，good show！」讓全場粉絲們都笑翻，也意外登上中國網路熱搜。
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