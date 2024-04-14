親子共學場域！高雄市勞工博物館兒童勞動教育空間揭幕
高雄市政府勞工局於13日下午，在高雄市勞工博物館，舉辦兒童勞動教育空間揭幕儀式，並為親子共學場域，辦「藝童來勞博」兒童音樂會活動，局長周登春、副局長陳石圍與在場小朋友同樂，歡慶兒童勞動教育空間啟用。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府勞工局勞工博物館兒童勞動教育空間揭幕儀式，是由勞工局局長周登春與副局長陳石圍共同主持，有勞教中心主任林晏瑩，以及「我的志願」徵件活動獲獎小朋友們齊聚一堂，並為親子共學場域，辦理「藝童來勞博」兒童音樂會活動，邀請留美音樂家黃奐瑋及高韻堯，演出魔女宅急便、名偵探柯南及神鬼奇航等耳熟能詳的知名電影及動畫歌曲，歡慶空間啟用。
高雄市政府勞工局局長周登春表示，高雄市勞工博物館位於愛河畔，鄰近流行音樂中心、駁二、歷史博物館等知名景點，兒童勞教空間啟用後，勞博館也正式升級為親子共學場域，空間開放時間為每週三、五下午，及每週六上下午共四個時段，歡迎闔家「藝童來勞博」。
周登春說，高雄市勞工博物館是全國唯一以勞動為主題的公立博物館，勞博館自2年前開始規畫打造兒童觀眾專屬空間，設置故事區、閱讀區、展覽區及手作區四大分區，期待兒童觀眾可以透過國內外勞動與職業相關主題繪本故事，認識不同職業及特性，並瞭解勞動的意涵與價值。
周登春指出，新揭幕的兒童勞動教育空間，將推出9場「2024勞博童樂會」系列課程，結合繪本故事時間、親子遊戲互動、手作工作坊等活動，希望透過親子共學的時光，讓學習更豐富、更有價值。
在高雄市勞工博物館兒童勞動教育空間揭幕活動中，勞工局局長周登春、副局長陳石圍並和與會小朋友互動同樂。