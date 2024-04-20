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台灣角色IP發展求生路　產學合作不能斷鏈

▲長榮大學數位媒體設計學系在去（2023）年以3D動畫「IRIS」，奪下第一屆「Unreal Engine 5台灣遊戲創意設計大賽」特別獎的殊榮。（圖／長榮大學提供）
▲長榮大學數位媒體設計學系在去（2023）年以3D動畫「IRIS」，奪下第一屆「Unreal Engine 5台灣遊戲創意設計大賽」特別獎的殊榮。（圖／長榮大學提供）

記者陳采沂／專題報導

台灣要發展角色IP產業，不只人才得向下扎根、打好基礎，產學之間的連結與合作也相當重要。

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《NOWnews今日新聞》採訪團隊走訪位在台南的長榮大學，該校是國內極少數擁有「動態立體捕捉技術虛擬攝影棚」的教學單位，其中，數位媒體設計學系（簡稱數媒系）更藉著校內的硬體設備與資源，近年來在國內外拿下許多動畫獎項。

去（2023）年長榮大學數媒體系學生以3D動畫「IRIS」，拿下第一屆「Unreal Engine 5台灣遊戲創意設計大賽」的特別獎；以台灣民間傳說「椅仔姑」為腳本，創作出充滿驚悚風格的動畫「赤繩繫足」，則在2022年獲得第18屆「全國技專院校電腦動畫競賽」一般大學組優勝獎。

▲台南長榮大學是國內極少數擁有「動態立體捕捉技術虛擬攝影棚」 的教學單位。（圖／記者嚴俊強攝）
▲台南長榮大學是國內極少數擁有「動態立體捕捉技術虛擬攝影棚」 的教學單位。（圖／記者嚴俊強攝）
長榮大學虛實跨境媒體中心助理教授鄧偉炘表示，若在學生就學階段就能與產業界連結進行緊密的產學合作，不但有助於企業延攬人才，更能節省成本。例如學校可協助業界設計出符合需求的角色IP形象或動畫，甚至可藉由比賽徵稿，選出優秀的學生作品，如此一來，企業取得好的文案或設計，學生則獲得獎金或工作機會。

「我們有點類似先鋒開路的概念，可以有更多未知的領域讓我們去探索。」今年就讀長榮大學數媒系大一的蔡宜姍，從小相當喜愛日本的各種角色IP，因此她創作的人物也充滿濃烈的日系風格，她認為台灣IP產業雖仍在起步階段， 沒有像美國和日本已擁有完整和強大的產業規模，但她還是對創作環境充滿信心，相信創新和多元開放是台灣創作者的優勢。

相較大一新鮮人，數媒系大三生劉怡娟卻持保留態度，她表示畢業後，暫時不會將目前所學的動畫相關專業，作為日後謀職的主要出路，主因是台灣市場還是太小，加上動畫製作時間動輒一兩年以上，才看得到成果，因此她認為頂多只能當作副業。

▲長榮大學虛實跨境媒體中心助理教授鄧偉炘，帶領校內學生拿下多項國內外獎項。（圖／記者嚴俊強攝）
▲長榮大學虛實跨境媒體中心助理教授鄧偉炘，帶領校內學生拿下多項國內外獎項。（圖／記者嚴俊強攝）

對於學生的擔憂，鄧偉炘透露「在設計這一塊我們已表現不錯，但東西設計出來下一步怎麼去行銷，是我們最大的一個弱點。」鄧偉炘舉例國外通常會有行銷團隊或經紀人，幫忙創作者設計出來的作品做後續的鋪陳與曝光，但台灣目前缺乏這樣的運作模式，相當可惜。

另外，鄧偉炘也呼籲政府或民間企業，可以釋出平台讓本土的作品有曝光管道，不要以收視率優先，只播國外已很知名的大型IP作品，因為一旦沒有曝光的舞台，再優秀台灣作品，即便在國內外拿下各項大獎，也難以引起共鳴或爆紅。

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