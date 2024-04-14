接陌生電話「喂、你好」就被AI複製聲音？專家：5-10秒可模擬人聲

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成功大學統計學系教授許志仲說，現在AI技術發展快，大約5-10秒間內模擬出真實人聲。但是實際上，電話聲音品質差、容易失真；且若只是1-2句電話問候語，也很難做出品質佳的AI聲音。因此，民眾可以小心，但毋須過度擔心、過度防備到先不出聲。
不要和詐騙集團「玩」小心被套出個資
此外，資安專家、Whoscall資深產品策略協理劉彥伯表示，現今AI聲音技術確實可以在5-10秒內，模擬出真實人聲，但這5-10秒之間是要連續不斷地談話、情緒抑揚頓挫，AI才能有效學習。因此，若只是單純接起電話說「喂」、「你好」，不至於立馬就能讓AI模仿聲音。但如果民眾覺得電話可疑、或是疑似詐騙電話應直接掛掉，不要跟他繼續對話。
劉彥伯指出，觀察國外AI技術趨勢，大約在1年前就能利用短短5-10秒聲音，做出AI擬聲，不過，傳言提到的情境可能會讓效果打折，主要是因為電話聲音品質差，再來通常接電話的問候語極短。即使能做出AI擬聲，可能也不太像，品質差。
如何防止AI詐騙電話
劉彥伯說，要防止詐騙電話，可以先安裝防騷擾電話的軟體，從源頭防制。另外，也可以跟家人親友間設立通話密語。此外，詐騙集團要能成功行騙，也需要了解個人的身家背景，套出個人習慣等，民眾也須小心，不要為了想跟詐騙集團「玩」而跟他們聊天，避免被套出個資。