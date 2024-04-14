寶林茶室環境檢驗告段落！王必勝稱絕不是懸案 後續交檢調續偵辦
針對台北市遠東百貨信義A13寶林茶室食物中毒案，衛福部次長王必勝今（14）日表示，相關檢驗與細菌培養工作已告一段落，廚師相關2處所環境採檢都未培養出唐菖蒲伯克氏菌，不過，他強調，「絕對不是懸案」，即便細菌沒有培養出來，這非常明確是在特定時空內發生的邦克列酸（原名米酵菌酸）食物中毒，後續交由司法檢調繼續偵辦。
記者顏真真／台北報導
寶林茶室食物中毒案發生至今已超過2周，事發後中央、地方陸續到餐廳、原料廠及廚師家等場域，採檢食材、環境等共152件檢體，衛福部在4日也再度前往與寶林廚師相關的另外2個地點進行環境採檢，包括租屋處及寶林饒河店廚師家，各採檢12件、15件環境檢體。王必勝今日指出，這27件檢體細菌培養結果出爐，皆未培養出唐菖蒲伯克氏菌；目前衛福部所有相關檢驗、細菌培養工作都已告一段落。
不過，王必勝說，先前專家會議討論也認為，培養不出來是預料中的事，由於此菌在環境中本就較為弱勢，過去在台灣也沒見過，加上採檢時餐廳、廚房、廚師家都已經過一定程度的清潔，要再培養出菌來本就較困難，只是盡可能試試看。
至於檢驗結果僅廚師手部檢體、廚師糞便檢體驗出邦克列酸陽性，其他皆未檢出邦克列酸，而且會產生邦克列酸的「唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型」培養也全數陰性，會不會最後變成「懸案」？王必勝強調，「絕對不是懸案」，這非常明確是在特定時空內發生的邦克列酸食物中毒，衛福部是用檢驗、細菌培養等方式找尋科學證據，提供檢方判斷，後續將由司法檢調持續偵辦、找尋相關間接或直接證據。
對於邦克列酸未來將納入常規稽查項目，王必勝認為，要怎麼計算?是否每次食物中毒都會檢驗邦克列酸?或要看發生機率、症狀，還有是否要做唐菖蒲伯克氏菌培養等，這些都可再行考慮、討論。