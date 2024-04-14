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中信特攻在大巨蛋吞「隊史最慘敗仗」！林韋翰：年輕球員不夠努力

▲新北中信特攻以76：114慘輸臺北台新戰神38分，後衛林韋翰質問年輕球員「努力夠多嗎？」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
▲新北中信特攻以76：114慘輸臺北台新戰神38分，後衛林韋翰質問年輕球員「努力夠多嗎？」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）

記者黃建霖/臺北報導

新北中信特攻今（14）日以76：114慘輸臺北台新戰神38分，過去他們對上戰神處於6連勝當中、沒輸過，今天卻在上半場就落後37分，吞下隊史最慘的一場敗仗。賽後中信特攻主控林韋翰說重話，直言自己對於這場比賽的結果感到很生氣，質問年輕球員「努力夠多嗎？」認為學弟們應該要有多一些競爭意識。

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中信特攻這一場被完全打爆，上半場就攻守失序，輪轉、退防都出現問題，身體完全匹配不上對手的強度。半場落後37分，寫下T1聯盟半場最大分差紀錄，全場則輸了38分，可謂是創隊以來最大的潰敗。

▲新北中信特攻後衛林韋翰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
▲新北中信特攻慘輸台新戰神38分，球隊主控林韋翰坦言對結果感到生氣。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
這一場比賽中信特攻除了主力球員傷病問題之外，年輕球員無法匹配上台新戰神打出的強度也是原因，賽後球隊主控林韋翰罕見重砲批評年輕球員：「年輕球員努力得夠多嗎？如果夠的話，我覺得今天比數不是這樣。大家都是職業球員了，那就應該要匹上配職業球員的努力。」

「該說失望嗎？我覺得我對這場比賽的結果應該是生氣。為什麼內容會差這麼多？他們有檢討嗎？」林韋翰直言自己這個賽季因傷缺席大半季，曾文鼎也缺席了很久，那多出來的這些時間和機會，年輕球員有嘗試爭取嗎？有試圖搶他們的位置嗎？還是就是練球時間結束了就下班？現在的環境已經不一樣了，不努力這樣的結果只會再發生。

中信特攻主帥總教練李逸驊則感嘆，球隊年輕球員太客氣了，「打球太客氣，沒想過要超過這些老大哥，練習時不敢衝撞、不敢推擠，這是很殘酷的舞台，你不想越過學長，很快就被淘汰。我在高一打球的時候看到高三的學長也是照打，不打你這輩子就被壓著。」

▲新北中信特攻總教練李逸驊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
▲新北中信特攻總教練李逸驊認為年輕球員太客氣，有機會就要積極爭取，不該害怕和學長們競爭。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
其實今年季初，李逸驊就有點名要培養魏嘉豪和譚傑龍，特別是控球後衛這個位置，由於林韋翰受傷，所以很缺人手，這也是他們換掉飛克，找來柯丹的原因。光哥感嘆：「但這兩位球員未達到期望，給他們機會，他們要努力去爭取，不能說給你機會就浪費掉。」

如今來到賽季尾聲，中信特攻只剩下了2場比賽，這場比賽輸掉之後它們只領先台啤雲豹1場勝差，而且球隊對戰成績落後，所以也沒有本錢練兵。李逸驊直言，接下來對獵鷹和海神2場必須要全力衝刺了。

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