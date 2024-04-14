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快評／陳仕朋7局超好投！解析完封樂天打線關鍵　富邦守備幫大忙

▲陳仕朋7局超好投！解析完封樂天打線關鍵，富邦守備幫大忙。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.03.17）
▲陳仕朋7局超好投！解析完封樂天打線關鍵，富邦守備幫大忙。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.03.17）

記者林之越/綜合報導

富邦悍將在今（14）日以7：0完封樂天桃猿，近4場拿下3勝，一掃開季陰霾，其中，本土先發投手的貢獻是改變的關鍵。本場先發陳仕朋主投7局，僅被敲4支安打，並完封樂天打線，飆出5次三振，和前場1.1局狂被敲10支安打的表現判若兩人，以下解析陳仕朋本場繳出超好投的關鍵。

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陳仕朋完封樂天打線　隊友守備幫大忙

本場比賽陳仕朋只讓樂天敲出4支安打，但攤開比賽內容來看，事實上樂天打線揮空的比率不高，幾乎都能打擊到陳仕朋的球，不過往往只能擊成內野滾地球，或是被擠壓的高飛球，因此非常仰賴於富邦野手的守備發揮。

1局上林子偉險些敲出一壘側穿越強勁安打，高國麟飛撲美技直接將球收下，3局上一顆靠近觀眾席的界外球，也是靠著李宗賢飛快的腳程，將球接下讓打者接殺出局。同樣是3局上，面臨一、二壘有人的狀況下，樂天梁家榮擊出強勁的左外野飛球，看似即將落地，再次被王正棠快腿美技接下，幫助陳仕朋渡過失分危機。

5局上，樂天打線接連3個打線敲出三游間穿越球，游擊手池恩齊也穩穩的將球接下傳向一壘，將出局數全都收下。因此，陳仕朋7局無失分，有相當大的功勞要歸功於富邦本日的完美守備。

陳仕朋控球回穩　滑球、指叉球更犀利

▲陳仕朋7局超好投！解析完封樂天打線關鍵，富邦守備幫大忙。（圖／富邦悍將提供）
▲陳仕朋7局超好投！僅被敲4安完封樂天打線，5次三振中有4次出現在後半局數。（圖／富邦悍將提供）
除了隊友守備支持外，陳仕朋自身的控球也相對回穩，也是樂天打線頻頻敲出滾地球或是軟弱高飛球的原因。特別直得一提的是，陳仕朋本場共5次三振，其中有4次三振都出現在後半段局數，猶如倒吃甘蔗，反而投球後半段的變化球比開局來得更犀利。

建立在控球穩定的基礎之上，陳仕朋本場都能投出邊角位置的變化球，迷惑打者。甚至，在6局上面對陳晨威的打線，陳仕朋投出一顆高位置的內角滑球，不僅位置精確，球的變化角度也相當犀利，讓陳晨威一度縮過身體，以為球要砸向自己，最後無奈遭到三振。

由於陳仕朋首場慘遭1局爆，本場投出7局完封勝投後，自責失分率下修到8.64，目前戰績1勝1敗。

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