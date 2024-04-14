岳東華致勝三分砲！牛棚守成兄弟5:2味全　台鋼遭統一逆轉吞4連敗

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5局下，中信兄弟再次發動攻勢，林瑞鈞擊出左外野安打，徐博瑋則透過短打造成對方失誤上壘，此時岳東華一棒轟出關鍵三分彈，兄弟將比分拉開至5：2，也成為比賽的分水嶺。
此戰中信兄弟洋投猛登表現穩健，先發5局投出106球，被擊出8支安打，包括1支全壘打失掉2分，拿到本季第2勝。此外，中信兄弟的牛棚表現回穩，曾被批評的「火牛棚」變成「鐵牛棚」，王凱程、李振昌、呂彥青和吳俊偉4投聯手封鎖，守住勝利。
潘傑楷敲勝利打點 統一獅4：3逆轉台鋼
另一場，統一獅主場對上台鋼雄鷹，原本處於落後的獅隊，在7局下上演逆轉秀，潘傑楷擊出勝利打點，單場3安猛打賞，最終統一4：3橫掃台鋼，讓雄鷹苦吞4連敗。
台鋼在首局上先馳得點，曾子祐四壞球保送後，趁著失誤直接跑回本壘得分，隨後得點圈機會，藍寅倫補上右外野安打，再打下1分。2局下何恆佑擊出內野安打，幫助統一追回1分。
7局上台鋼魔鷹安打送回1分，但7局下統一展開反擊，許哲晏、林佳緯連續安打帶動攻勢，加上邱智呈保送，陳傑憲觸身球追到1分差，之後台鋼守備失誤，統一追平比數，
敲出致勝安打，幫助統一4：3逆轉超前，9局上陳韻文順利關門，統一以1分差勝出。
統一先發古林睿煬先發5.2局被敲6支安打，投出5次三振、4次四壞球，失掉2分（非責失）；台鋼先發伍祐城投5.1局，被擊出6支安打，投出2次三振和3次保送，失掉1分，兩人皆無關勝敗。
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