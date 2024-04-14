梁詠琪唱完小巨蛋「拋夫棄女」！開房間徹夜狂歡：獻身給姊妹
香港指標性玉女歌手梁詠琪出道28年，昨（13）日首度站上台北小巨蛋開唱，西班牙籍老公Sergio和女兒Sofia現身支持，梁詠琪昨日在慶功宴上被問到演唱會結束後，是否要飛奔飯店跟家人團聚？結果梁詠琪竟語出驚人自爆要「拋夫棄女」，跟閨密楊采妮、許茹芸、李心潔「開房間」，大玩睡衣趴，「我要去跟我的姊妹睡，這晚就獻身給我的姊妹，我們常常3個女生擠1張床，擠不進去的人睡沙發！」
記者羅凌筠／台北報導
梁詠琪笑說：「我有跟老公『請假』，要跟我的好姊妹聚一聚，因為太久沒聚在一起了，這次真的很難得，想要趁這個機會姊妹談心來個girls talk，我們約好在飯店開房間，準備聊一整晚到天亮。」另一個來小巨蛋相挺的好朋友是徐若瑄，梁詠琪很感謝徐若瑄為她作詞，被問到有沒有關心徐若瑄恢復單身？她說：「就是知道，但是沒有多聊，真的沒有時間，一碰面就是她在台下、我在台上，我看她氣色不錯，也好像要發片了。」
19歲出道、發行14張國語專輯，梁詠琪透露在小巨蛋演出《時間遇上我們》前一天，自己坐在休息室表演時寫著手稿，結果寫到一半就忍不住哭了，她表示：「我在寫最後唱完〈B面第一首〉的感言時突然很有感觸，人生經歷了許多過程，時間讓我跟歌迷再次相遇，也跟我的老公及女兒相遇，當時工作繁忙，忙於奔波到處飛，得到好成績，得到大家的喜愛，讓我覺得很值得，很充實。」
但同時，梁詠琪對於生命的意義感到困惑，「我一直都在往外尋找快樂和滿足，沒有真正的和自己的內心好好的對話。後來在我40歲那一年，我寫了一首歌，得到了吳青峰的歌詞，當中幾句：『雲過來了，影子來了』、『影過去了，我又亮了』，人生其實就是這麼的簡單，也讓我感悟許多事，更覺得人生到了這個年紀，要想要調整節奏步調，努力工作，也要好好陪家人。」
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