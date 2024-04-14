LE SSERAFIM登科切拉音樂節！真實唱功全曝光 韓粉毒舌：很衝擊
▲LE SSERAFIM繼BLACKPINK後受邀登上科切拉音樂節，在舞台上開全麥暴露真實唱功。（圖／翻攝自LE SSERAFIM X）
記者
張一笙／綜合報導
2024-04-14 18:47:33
南韓超人氣女團LE SSERAFIM自2022年出道後短短2年就累積許多粉絲，甚至在今年初受邀台灣參加《2024超級巨星紅白藝能大賞》，然而LE SSERAFIM的唱功，一直以來都備受檢視。昨（13）日LE SSERAFIM受邀登上國際舞台「科切拉音樂節」（Coachella Valley Music and Arts Festival），LE SSERAFIM為展現誠意開全麥邊唱邊跳，未料演出後不少韓國粉絲都不買帳，紛紛批評：「很衝擊！」
作為國際級最大的音樂盛典之一，能受邀演出科切拉音樂節的藝人與團體，都是「頂流」的代名詞，尤其LE SSERAFIM又是接棒韓國天團BLACKAPINK在最熱鬧的周六夜時段登場，因此她們的演出表現更受粉絲們所期待。 ▲LE SSERAFIM首度受邀登上科切拉音樂節。（圖／翻攝自科切拉音樂節YouTube）
昨日，LE SSERAFIM誠意滿滿地從出道曲唱到新歌，帶來包含〈UNFORGIVEN〉、〈FEARLESS〉、〈ANTIFRAGILE〉、〈Eve, Psyche & The Bluebeard's wife〉、〈SMART〉以及新歌〈Hot & Fun〉等精彩曲目，精湛的舞台魅力炸裂全場，讓全場尖叫聲從未停止過。
不過，由於LE SSERAFIM本身歌唱實力有褒有貶，不少粉絲也能透過科切拉音樂節官方頻道看到LE SSERAFIM演出，因此當她們表演結束後，部分韓國粉絲給予負評，並表示：「曲目編排很認真，可惜唱功......」、「不期不待，不受傷害」、「這唱功真的不行」，不過也有粉絲出面緩頰表示：「前幾首唱得很好」、「歌曲本來就高難度呀」、「唱跳本就不容易」、「看得出來為了舞台準備充足」。 ▲LE SSERAFIM曲目編排炸翻全場。（圖／翻攝自科切拉音樂節YouTube） ▲LE SSERAFIM的演出點燃全場氣氛，但不少韓國粉絲不買帳。（圖／翻攝自科切拉音樂節YouTube） VIDEO 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁
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